Казахстан меняет налог на имущество: как изменится сумма

В Казахстане с 2027 года изменится порядок расчета налога на имущество. Система станет зависеть от общей стоимости недвижимости, сообщили в Комитете госдоходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Новый порядок расчета налога

В Казахстане вводятся изменения в механизм начисления налога на имущество, который начнет действовать с 2027 года. Как пояснили в Комитете государственных доходов, ключевым фактором станет общая стоимость всех объектов недвижимости, находящихся в собственности гражданина.

Ранее налог рассчитывался преимущественно по каждому объекту отдельно, однако теперь подход будет дифференцированным и зависеть от совокупной стоимости имущества.

Два сценария начисления налога

Согласно новому Налоговому кодексу, предусмотрены два основных варианта расчета:

если общая стоимость недвижимости не превышает 450 млн тенге (по состоянию на 31 декабря 2026 года), налог будет начисляться отдельно по каждому объекту — квартире, дому или иной недвижимости;

если стоимость имущества превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается уже исходя из общей стоимости всех объектов сразу.

Таким образом, для владельцев нескольких объектов недвижимости вводится единый подход при достижении установленного порога стоимости.

Как будет рассчитываться налог при превышении порога

В Комитете госдоходов уточнили, что в случае превышения порога в 450 млн тенге применяется повышенная ставка.

Формула расчета выглядит следующим образом:

2 946 600 тенге + 2% от суммы превышения

Такой механизм предполагает более высокую налоговую нагрузку для владельцев дорогостоящей недвижимости.

Какие объекты попадают под налог

Налог распространяется не только на квартиры и дома, но и на другие объекты, связанные с жильем. В расчет включаются:

дачные и хозяйственные постройки;

кладовки в многоквартирных домах;

цокольные помещения;

гаражи, относящиеся к жилой недвижимости.

Расчет этих объектов будет осуществляться государственной корпорацией «Правительство для граждан».

Налог на роскошь и решения местных властей

Отдельно отмечается, что налог на имущество в рамках так называемого «налога на роскошь» устанавливается с коэффициентом 1. Однако местные маслихаты получают право увеличивать его до 50% для жилой недвижимости.

Такое решение должно быть принято до 1 декабря и начнет действовать с начала следующего года.