Казахстан меняет налог на имущество: как изменится сумма

В Казахстане с 2027 года изменится порядок расчета налога на имущество. Система станет зависеть от общей стоимости недвижимости, сообщили в Комитете госдоходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане вводятся изменения в механизм начисления налога на имущество, который начнет действовать с 2027 года. Как пояснили в Комитете государственных доходов, ключевым фактором станет общая стоимость всех объектов недвижимости, находящихся в собственности гражданина.
Ранее налог рассчитывался преимущественно по каждому объекту отдельно, однако теперь подход будет дифференцированным и зависеть от совокупной стоимости имущества.
Согласно новому Налоговому кодексу, предусмотрены два основных варианта расчета:
Таким образом, для владельцев нескольких объектов недвижимости вводится единый подход при достижении установленного порога стоимости.
В Комитете госдоходов уточнили, что в случае превышения порога в 450 млн тенге применяется повышенная ставка.
Формула расчета выглядит следующим образом:
Такой механизм предполагает более высокую налоговую нагрузку для владельцев дорогостоящей недвижимости.
Налог распространяется не только на квартиры и дома, но и на другие объекты, связанные с жильем. В расчет включаются:
Расчет этих объектов будет осуществляться государственной корпорацией «Правительство для граждан».
Отдельно отмечается, что налог на имущество в рамках так называемого «налога на роскошь» устанавливается с коэффициентом 1. Однако местные маслихаты получают право увеличивать его до 50% для жилой недвижимости.
Такое решение должно быть принято до 1 декабря и начнет действовать с начала следующего года.
