В Мангистау стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори

С начала года в Мангистауской области почти на четыре процента сократился уровень заболеваемости корью – с 55 до 15 подтвержденных случаев. Об этом проинформировал Мухтар Сербаев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz .

С 1 января по 17 апреля текущего года в области зафиксировано 269 случаев подозрения на корь, из них 182 факта лабораторно подтверждены.

В январе было зарегистрировано 94 случая заболевания, лабораторно подтверждено 55. Из 87 случаев в феврале подтвержден 61. В марте подозрение на корь выявлено у 66 человек, подтвержден 51 факт. До 17 апреля зафиксировано 22 случая, подтверждено 15. Среди всех подтверждённых случаев кори 157 случаев (86,3%) пришлись на детей в возрасте до 14 лет, в 116 случаях (63,7%) это были дети до пяти лет. В 73% (133 случая) жители не были привиты от болезни, отказались от вакцинации 49,6% мангистауцсцев (66 случаев). Остальные имели медицинские противопоказания, либо не достигли возраста вакцинации, - прокомментировал Мухтар Сербаев.

С начала года в регионе проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте шесть-десяти месяцев, двух-пяти лет, а также медицинских работников. Наибольший процент охвата составила категория шесть-десять месяцев – 63,6%.

В Казахстане вакцинация проводится дважды: в один год и в шесть лет.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, сопровождающееся: высокой температурой, кашлем, насморком, болью в горле, сыпью. Может привести к серьёзным осложнениям: пневмонии, бронхиту, энцефалиту. В тяжёлых случаях возможен летальный исход, особенно при позднем обращении за медицинской помощью.

Напомним, в марте текущего года сообщалось о том, что в области усилены дополнительные меры против заболеваемостью корью.