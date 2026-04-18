Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
18.04.2026, 09:13

В Мангистау стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори

Общество 0 451 Гульмира Садырова

С начала года в Мангистауской области почти на четыре процента сократился уровень заболеваемости корью – с 55 до 15 подтвержденных случаев. Об этом проинформировал Мухтар Сербаев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
С 1 января по 17 апреля текущего года в области зафиксировано 269 случаев подозрения на корь, из них 182 факта лабораторно подтверждены.

В январе было зарегистрировано 94 случая заболевания, лабораторно подтверждено 55. Из 87 случаев в феврале подтвержден 61. В марте подозрение на корь выявлено у 66 человек, подтвержден 51 факт. До 17 апреля зафиксировано 22 случая, подтверждено 15. Среди всех подтверждённых случаев кори 157 случаев (86,3%) пришлись на детей в возрасте до 14 лет, в 116 случаях (63,7%) это были дети до пяти лет. В 73% (133 случая) жители не были привиты от болезни, отказались от вакцинации 49,6% мангистауцсцев (66 случаев). Остальные имели медицинские противопоказания, либо не достигли возраста вакцинации, - прокомментировал Мухтар Сербаев.

С начала года в регионе проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте шесть-десяти месяцев, двух-пяти лет, а также медицинских работников. Наибольший процент охвата составила категория шесть-десять месяцев – 63,6%.

В Казахстане вакцинация проводится дважды: в один год и в шесть лет.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, сопровождающееся: высокой температурой, кашлем, насморком, болью в горле, сыпью. Может привести к серьёзным осложнениям: пневмонии, бронхиту, энцефалиту. В тяжёлых случаях возможен летальный исход, особенно при позднем обращении за медицинской помощью.

Напомним, в марте текущего года сообщалось о том, что в области усилены дополнительные меры против заболеваемостью корью. Подробнее по ссылке.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь