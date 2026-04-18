Сколько человек в Мангистау проживают за чертой бедности

В департаменте статистики Мангистауской области рассказали о том, какое количество человек в регионе проживает за чертой бедности. Речь идет о людях, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, передает Lada.kz .

В 2024 году прожиточный минимум (ПМ) в Казахстане составлял 43 407 тенге. У 58 677 мангистаусцев доходы были ниже указанной суммы.

В 2025 году ПМ несколько увеличился и вырос до 46 228 тенге. По данным регионального управления статистики, в четвертом квартале 2025 года 64 639 человек зарабатывали меньше указанной суммы.

Полные данные за 2025 год будут опубликованы в конце апреля текущего года, - добавили в управлении.

В 2024 году самая маленькая заработная плата (среднемесячная номинальная зарплата) была зафиксирована у жителей региона, работающих в сфере дошкольного образования – в среднем 212 672 тенге.

В январе-декабре 2025 года – у работников, совершающих операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 139 973 тенге (например, работники обслуживающих жилые дома организаций или те, кто сдает небольшие помещения типа цехов). В ведомстве снова подчеркнули, что данные за полный прошлый год будут опубликованы в июне текущего года.

Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, по состоянию на 1 апреля 2026 года по региону зарегистрирован 21 981 безработный.

По Актау – 5 335 человек, по Жанаозену – 6 541 человек, по Бейнеускому району – 3 151 человек, по Каракиянскому району – 1 951 человека, по Мангистаускому району – 1 464 человек, по Мунайлинскому району – 2 121 человек, по Тупкараганскому району – 1 418 человек, - сообщили в управлении.

Количество безработных по итогам 2024 года составляло 12 694 человек, в 2025 году – 13 155.

При этом в ведомстве добавили, что в регионе предпринимаются меры по поддержке людей, имеющих проблемы с трудоустройством.

Меры государственной поддержки безработных, направленных на содействие трудоустройства

Социальное рабочее место. Требования к работе определяются работодателем, продолжительность составляет не более 12 месяцев, размер заработной платы устанавливается работодателем, при этом государством покрывается 35% заработной платы, но не более 24 месячных расчетных показателей (МРП).

Молодежная практика предназначена для получения первоначального опыта выпускников колледжей и ВУЗов, не старше 35 лет, окончивших обучение не более 5 лет назад и не имеющих опыта работы по полученной специальности. Продолжительность работы составляет не более 12 месяцев, заработная плата не менее 30 МРП.

Общественные работы не требуют профессионального образования, продолжительность составляет не более 12 месяцев, заработная плата не менее 24 МРП.

«Серебряный возраст». Рабочее место создается для трудоустройства безработных лиц старше 50 лет, не достигших пенсионного возраста. Продолжительность участия в «Серебряном возрасте» составляет не более 36 месяцев. По завершению работодатель предоставляет постоянную работу для лиц предпенсионного возраста до выхода на пенсию, а также для лиц, не достигших пенсионного возраста сроком не менее 1 года. Заработная плата устанавливается и выплачивается работодателем, при этом государством покрывается первые 12 месяцев – 70% заработной платы, с 13 до 24 месяца – 65% заработной платы, с 25 до 36 месяца – 60% заработной платы, но не более 30 МРП.

Краткосрочное профессиональное обучение: профессиональное обучение в организациях образования и профессионального обучения на рабочем месте у работодателей.

Профессиональное обучение в организациях образования проводится по заявке работодателя до 6 месяцев, профессиональное обучение на рабочем месте у работодателей – до 12 месяцев.

Профессиональное обучение в организациях образования (далее – обучение) организуется по заявкам работодателей независимо от их формы собственности, при этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых отсутствует просроченная задолженность по заработной плате и действующие более одного года.

Работодатель для организации обучения посредством «личного кабинета» на Электронной бирже труда подает заявку на предстоящий финансовый год.

Претенденты, желающие участвовать в обучении, подают в карьерный центр заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие трудовую деятельность в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс) (при наличии);

документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом), документы, подтверждающие прохождение обучения (удостоверение, сертификат) при наличии;

копия справки о состоянии здоровья согласно форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

номер текущего (карточного) счета, открытого в банке второго уровня (предъявляется после зачисления в организацию образования).

Работодатель на основе Социального контракта трудоустраивает его на заявленное рабочее место сроком не менее 6 (шести) месяцев.

Безработные, проходящие обучение, обеспечиваются стипендией и прохождением медицинского осмотра в размере 2 МРП.

Профессиональное обучение на рабочем месте у работодателей

Работодатель для организации обучения, посредством «личного кабинета» на Электронной бирже труда подает заявку на предстоящий финансовый год.

Претенденты, желающие участвовать в обучении, подают в карьерный центр заявление по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам, с приложением следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие трудовую деятельность в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса (при наличии);

документы об образовании (аттестат, свидетельство, диплом), документы, подтверждающие прохождение обучения (удостоверение, сертификат) при наличии;

копия справки о состоянии здоровья согласно форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

Работодатель принимает на обучение безработного, обратившиеся по направлению карьерного центра, и заключает с ним трудовой договор на период обучения.

Безработным, завершившим обучение, работодателем выдается сертификат.

В течение пяти рабочих дней со дня успешного завершения обучения работодатель на основе Социального контракта переводит безработного на постоянную работу со сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Обучение оплачивается центром трудовой мобильности, заработная плата безработным в период обучения выплачивается в размере 20 МРП.

Также действуют меры по поддержке предпринимательства для безработных, желающих начать свой бизнес, государство также предлагает бесплатное обучение основам предпринимательства – проект «Бастау Бизнес» и гранты на реализацию бизнес-идей.

Гранты на реализацию новых бизнес-идей

Гранты выдаются на безвозмездной основе для реализации новых бизнес-идей и развития бизнеса. Размер гранта составляет до 400 МРП.

Претендовать на получение гранта могут зарегистрированные безработные, которые относится к одной из следующих социальных групп:

многодетные лица – получатели пособия по многодетности (супруг, супруга);

переселенцы и их трудоспособные члены семьи;

лица, получающие пособие воспитывающих ребенка-инвалида (супруг, супруга);

лица с действующим статусом кандас;

малообеспеченные лица – получатели адресной социальной помощи и их члены семьи;

получатели социального пособия по случаю потери кормильца;

лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду.

Гранты предоставляются социально уязвимым группам населения при условии их регистрации до подачи заявления на выдачу гранта в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее трех лет.

Гранты предоставляются однократно и выдаются по целевому назначению для приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений на реализацию новых бизнес-идей на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве аренды, использования, доверительного управления.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Ознакомиться с условиями получения гранта и подать заявку можно на портале «Business.Enbek».

Заявление и бизнес-проект претендентов на получение гранта выносится на рассмотрение карьерным центром на заседание комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Решение комиссии размещается на интернет-ресурсе центра трудовой мобильности.

Получатель гранта ежеквартально в течение двенадцати месяцев на Портале предоставляет отчет о ходе реализации бизнес-проекта с приложением подтверждающих документов.