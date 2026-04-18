В Актау жильцы устроили шумное празднование юбилея во дворе и попали на штраф

Жители одного из домов в 8 микрорайоне пожаловались на громкое ночное празднование. По их словам, во дворе устроили торжество с музыкой и «красной дорожкой», несмотря на позднее время, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный при помощи ИИ

Инцидент произошел у дома №12 в 8 микрорайоне около полуночи 16 апреля.

По словам жильцов, во дворе началось шумное празднование. Была расстелена «красная дорожка» и включена громкая музыка. В это время большинство жителей уже отдыхали.

Это нарушение общественного порядка, - отмечают авторы обращения.

В департаменте полиции региона сообщили, что поводом для мероприятия стал юбилей – одному из проживающих исполнилось 50 лет.

По данному факту составлен протокол по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).

Согласно закону, шум в жилых зонах запрещен с 22:00 до 09:00 часов в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов в выходные и праздничные дни.

За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц в размере 5 МРП (21 625 тенге).

Напомним, если в многоквартирном доме жильцы или арендаторы нарушают тишину, закон предусматривает конкретные действия для защиты покоя соседей и административную ответственность.