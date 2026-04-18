18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.04.2026, 21:08

В Актау жильцы устроили шумное празднование юбилея во дворе и попали на штраф

Общество Сергей Кораблев

Жители одного из домов в 8 микрорайоне пожаловались на громкое ночное празднование. По их словам, во дворе устроили торжество с музыкой и «красной дорожкой», несмотря на позднее время, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный при помощи ИИ

Инцидент произошел у дома №12 в 8 микрорайоне около полуночи 16 апреля.

По словам жильцов, во дворе началось шумное празднование. Была расстелена «красная дорожка» и включена громкая музыка. В это время большинство жителей уже отдыхали.

Это нарушение общественного порядка, - отмечают авторы обращения.

В департаменте полиции региона сообщили, что поводом для мероприятия стал юбилей – одному из проживающих исполнилось 50 лет.

По данному факту составлен протокол по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).

Согласно закону, шум в жилых зонах запрещен с 22:00 до 09:00 часов в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов в выходные и праздничные дни.

За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц в размере 5 МРП (21 625 тенге).

Напомним, если в многоквартирном доме жильцы или арендаторы нарушают тишину, закон предусматривает конкретные действия для защиты покоя соседей и административную ответственность. 

29
15
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
во дворе устроили торжество с музыкой и «красной дорожкой»----И им кажется что всем это в радость! Права поговорка: Человека можно выгнать из аула а аул из человека никогда!
18.04.2026, 01:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

