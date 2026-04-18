В Мангистау осудили мошенника-рецидивиста

В Мангистауской области вынесен приговор по делу о мошенничестве на сумму более миллиона тенге, передаёт Lada.kz .

Мунайлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина С., обвиняемого в хищении денежных средств путем обмана. По материалам дела, 30 ноября 2025 года в селе Баскудук подсудимый, войдя в доверие к потерпевшему, пообещал помочь снизить процентные ставки по кредитам в банках и оформить удобный график платежей. Под этим предлогом он убедил мужчину перевести 900 тысяч тенге на банковский счет его брата и передать еще 300 тысяч тенге наличными. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, заявил о раскаянии и пообещал возместить причиненный ущерб. Однако потерпевший сообщил, что на момент рассмотрения дела деньги возвращены не были, а также отметил, что с подобной ситуацией к нему обращались и другие граждане. Он настаивал на назначении справедливого наказания.

Суд квалифицировал действия С. по части 1 статьи 190 УК РК (мошенничество) и признал его виновным. При вынесении приговора учтено, что в октябре прошлого года подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье и совершил новое преступление в период пробационного контроля.

В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 4 месяца с отбыванием в учреждении средней безопасности. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 1,2 млн тенге, выплатить государственную пошлину в размере 12 тысяч тенге, а также перечислить 39 320 тенге в фонд компенсации потерпевшим.