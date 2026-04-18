18.04.2026, 09:44

В Мангистау осудили мошенника-рецидивиста

Общество 0 1 721 Ольга Максимова

В Мангистауской области вынесен приговор по делу о мошенничестве на сумму более миллиона тенге, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Мунайлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина С., обвиняемого в хищении денежных средств путем обмана. По материалам дела, 30 ноября 2025 года в селе Баскудук подсудимый, войдя в доверие к потерпевшему, пообещал помочь снизить процентные ставки по кредитам в банках и оформить удобный график платежей. Под этим предлогом он убедил мужчину перевести 900 тысяч тенге на банковский счет его брата и передать еще 300 тысяч тенге наличными. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, заявил о раскаянии и пообещал возместить причиненный ущерб. Однако потерпевший сообщил, что на момент рассмотрения дела деньги возвращены не были, а также отметил, что с подобной ситуацией к нему обращались и другие граждане. Он настаивал на назначении справедливого наказания.

Суд квалифицировал действия С. по части 1 статьи 190 УК РК (мошенничество) и признал его виновным. При вынесении приговора учтено, что в октябре прошлого года подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье и совершил новое преступление в период пробационного контроля.

В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 4 месяца с отбыванием в учреждении средней безопасности. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 1,2 млн тенге, выплатить государственную пошлину в размере 12 тысяч тенге, а также перечислить 39 320 тенге в фонд компенсации потерпевшим.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь