Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.04.2026, 09:12

В Актау многодетную мать обвинили в ненадлежащем присмотре за детьми

Ольга Максимова

В Мангистауской области дело матери семерых детей было рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актау. Поводом стали обращения о возможном ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей, передаёт Lada.kz.

Скриншот из видео, размещенного в соцсетях

По информации городского отдела образования, сигнал в уполномоченные органы поступил от отца детей. Он сообщил о том, что мать оставляет несовершеннолетних без присмотра, в том числе в ночное время, а также ведёт образ жизни, вызывающий обеспокоенность, включая употребление алкогольных напитков. Возраст детей составляет от двух до одиннадцати лет, трое из них обучаются в школе. История также привлекла внимание общественников.

Вечером 14 апреля 2026 года по месту проживания семьи в городе Актау была проведена проверка с участием представителей отдела образования, специалистов по защите прав детей и сотрудников полиции. В ходе выезда установлено, что несовершеннолетние дети находились дома одни.

Сотрудники полиции связались с матерью по телефону и попросили срочно вернуться домой. Когда она прибыла, её отправили на освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. В результате установлено состояние алкогольного опьянения лёгкой степени.

17 апреля 2026 года данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актау.

Как сообщили в городском отделе образования, отец детей обратился в суд с иском об определении места жительства несовершеннолетних с ним, а также о лишении матери родительских прав.

«В соответствии с законодательством вопросы, подлежащие рассмотрению в суде, не могут быть рассмотрены и контролироваться другими органами. Поэтому комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актау приняла решение взять данную семью на контроль до решения суда. Место её нахождения будет проверяться», - сообщили в городском отделе образования.

 

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь