В Актау многодетную мать обвинили в ненадлежащем присмотре за детьми

В Мангистауской области дело матери семерых детей было рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актау. Поводом стали обращения о возможном ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео, размещенного в соцсетях

По информации городского отдела образования, сигнал в уполномоченные органы поступил от отца детей. Он сообщил о том, что мать оставляет несовершеннолетних без присмотра, в том числе в ночное время, а также ведёт образ жизни, вызывающий обеспокоенность, включая употребление алкогольных напитков. Возраст детей составляет от двух до одиннадцати лет, трое из них обучаются в школе. История также привлекла внимание общественников.

Вечером 14 апреля 2026 года по месту проживания семьи в городе Актау была проведена проверка с участием представителей отдела образования, специалистов по защите прав детей и сотрудников полиции. В ходе выезда установлено, что несовершеннолетние дети находились дома одни.

Сотрудники полиции связались с матерью по телефону и попросили срочно вернуться домой. Когда она прибыла, её отправили на освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. В результате установлено состояние алкогольного опьянения лёгкой степени.

17 апреля 2026 года данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актау.

Как сообщили в городском отделе образования, отец детей обратился в суд с иском об определении места жительства несовершеннолетних с ним, а также о лишении матери родительских прав.