В Мангистау списали пени более чем тысячи предпринимателей

В Мангистауской области проведена работа по списанию пени для представителей микро- и малого бизнеса, имеющих налоговую задолженность. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов региона, передаёт Lada.kz .

По данным ведомства, мера коснулась 1 072 налогоплательщиков. Списание пени стало возможным после того, как предприниматели полностью погасили основной долг на сумму 402,4 млн тенге. В общей сложности сумма списанных начислений составила 63 млн тенге. Условием применения данной меры было полное погашение основного долга до 1 апреля 2026 года.

В департаменте также уточнили, что общий объём задолженности микро- и малого бизнеса в регионе на указанную дату составил 3,9 млрд тенге.

Мера направлена на поддержку бизнеса и снижение долговой нагрузки на предпринимателей региона.