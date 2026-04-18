18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.04.2026, 14:37

В Актау пройдет акция «Коробка добра» для помощи бездомным животным

Общество 0 710 Ольга Максимова

С инициативой помочь бездомным животным выступил «Клуб добряков Актау», передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Благотворительная акция среди школ «Коробка добра» направлена на помощь бездомным животным. Организаторы объявили сбор корма для кошек и собак и пригласили к участию учебные заведения города.

Как отмечается, акция призвана не только оказать реальную помощь приютам и животным, но и сформировать у детей чувство ответственности, заботы и сострадания с раннего возраста.

Для участия школам предлагается установить на своей территории «Коробку добра», куда ученики и их родители смогут приносить корм для кошек и собак. После завершения сбора организаторы самостоятельно заберут все собранные продукты и передадут их приютам и животным, нуждающимся в помощи.

Организаторы подчёркивают, что важен любой вклад - даже небольшой пакет корма может стать значимой поддержкой.

По всем вопросам и для подключения к акции можно обратиться по телефону: 8 701 880 7779.

Инициаторы призывают жителей города объединиться и показать, что в Актау растёт неравнодушное и доброе поколение.

13
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"даже небольшой пакет корма может стать значимой поддержкой."----Зачем пакет? Можно же просто заключить договор со школьной столовой и забирать каждый вечер у них отходы!? Сто пудов они или пихают эти отходы налево или отдают кому то из "своих" Куда-то же их девают?
18.04.2026, 16:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь