В Актау пройдет акция «Коробка добра» для помощи бездомным животным

Фото автора

Благотворительная акция среди школ «Коробка добра» направлена на помощь бездомным животным. Организаторы объявили сбор корма для кошек и собак и пригласили к участию учебные заведения города.

Как отмечается, акция призвана не только оказать реальную помощь приютам и животным, но и сформировать у детей чувство ответственности, заботы и сострадания с раннего возраста.

Для участия школам предлагается установить на своей территории «Коробку добра», куда ученики и их родители смогут приносить корм для кошек и собак. После завершения сбора организаторы самостоятельно заберут все собранные продукты и передадут их приютам и животным, нуждающимся в помощи.

Организаторы подчёркивают, что важен любой вклад - даже небольшой пакет корма может стать значимой поддержкой.

По всем вопросам и для подключения к акции можно обратиться по телефону: 8 701 880 7779.

Инициаторы призывают жителей города объединиться и показать, что в Актау растёт неравнодушное и доброе поколение.