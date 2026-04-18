Разбойников и воров осудили в Мангистау

В Актау апелляционная инстанция оставила без изменений приговор в отношении двух осужденных за кражу в особо крупном размере и разбой, совершенные на месторождениях в Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Как следует из материалов дела, 8 апреля 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника-адвоката осужденного Ж. на приговор Мангистауского районного суда от 18 февраля 2026 года.

Согласно приговору суда первой инстанции, ранее Ж. и С. признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 188 (кража) и пункту 1 части 2 статьи 192 (разбой) УК РК.

Окончательно каждому определено по 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

Кроме того, с каждого осужденного взыскано по 78 640 тенге в Фонд компенсации потерпевшим, по 840,50 тенге судебных расходов, а также по 82 851 тенге государственной пошлины.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. В солидарном порядке с осужденных взыскано в пользу ТОО «Каспийская нефтяная инжиниринговая компания» 1 279 333,05 тенге материального ущерба, а в пользу ТОО «Мұнай Инжинерлік компания ХоаШенДа» - 15 290 969,99 тенге.

Судом установлено, что осужденные, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершили кражу имущества в особо крупном размере, причинив ущерб на сумму свыше 15 млн тенге. Кроме того, они совершили разбойное нападение на объект буровой скважины SH-P14 месторождения «Шалва» в местности Айрантакыр Мангистауского района. Нападавшие прибыли на автомобиле Toyota Prado, были в масках и, угрожая опасным для жизни и здоровья насилием работникам, похитили имущество, причинив дополнительный ущерб на сумму более 1,2 млн тенге.

Не согласившись с приговором, защита просила его отменить и вынести оправдательный приговор, ссылаясь на недоказанность вины и недостаточность доказательств, а также просила оставить гражданские иски без рассмотрения.

Однако судебная коллегия, изучив материалы дела и доводы жалобы, пришла к выводу, что вина осужденных полностью подтверждается совокупностью доказательств, включая показания потерпевших и свидетелей, протоколы следственных действий, вещественные доказательства, банковские выписки, видеозаписи и иные материалы дела.

Суд апелляционной инстанции признал, что суд первой инстанции всесторонне и объективно исследовал доказательства, дал им надлежащую правовую оценку, а назначенное наказание соответствует тяжести совершенных преступлений.

В итоге приговор Мангистауского районного суда от 18 февраля 2026 года оставлен без изменений, апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения.