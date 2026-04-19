Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
19.04.2026, 11:17

Вырубку деревьев пытались остановить жители Актау

Общество 0 2 319 Сергей Кораблев

Жители 4 микрорайона пожаловались на вырубку деревьев. По их словам, работы проводились по поручению ЖЭКа, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По словам жильцов дома №64, рабочие начали вырубать айланты вчера, 18 апреля, объясняя это тем, что они якобы мешают и могут разрушать бетонные конструкции. Руководитель ЖЭКа покинул место после того, как началась видеосъемка.

Однако жители с таким решением не согласились. С их слов, вырубка проводилась частично - срезались только верхние части деревьев, при этом корни оставались в земле.

«Каждый год они вырастают снова — это ничего не меняет», - отмечает автор видео.

Кроме того, при работах топором наносились удары не только по деревьям, но и по бетонному основанию, что привело к его повреждению.

Ситуация переросла в конфликт. Автор видео попытался остановить работника, однако тот продолжил вырубку.

Жители считают, что действия были неправомерными и требуют вмешательства со стороны акимата и привлечения ответственных лиц к ответственности.

Lada.kz обратилась за комментарием в городскую администрацию.

Напомним, ранее в Актау установили виновных в вырубке деревьев в 7 микрорайоне.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Феникс
Феникс
Айлант, это жуть для аллергиков, катастрофа для бетона, асфальта и фундамента домов, его корни дают обильную поросль разрушая всё на своём пути. Здесь не наказывать надо за уничтожение, а совместно найти правильный путь борьбы с агрессивным инвазивным растением.
19.04.2026, 19:49
fox1167
fox1167
"требуют вмешательства со стороны акимата и привлечения ответственных лиц к ответственности."----У нас есть ответственные? Не смешите!
19.04.2026, 13:32
kolu411
kolu411
В подвал спуститесь и посмотрите что делают эти деревья! Трава пробивается сквозь асфальт а что сделает дерево представьте себе сами!
19.04.2026, 11:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

