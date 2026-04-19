Вырубку деревьев пытались остановить жители Актау

Жители 4 микрорайона пожаловались на вырубку деревьев. По их словам, работы проводились по поручению ЖЭКа, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам жильцов дома №64, рабочие начали вырубать айланты вчера, 18 апреля, объясняя это тем, что они якобы мешают и могут разрушать бетонные конструкции. Руководитель ЖЭКа покинул место после того, как началась видеосъемка.

Однако жители с таким решением не согласились. С их слов, вырубка проводилась частично - срезались только верхние части деревьев, при этом корни оставались в земле.

«Каждый год они вырастают снова — это ничего не меняет», - отмечает автор видео.

Кроме того, при работах топором наносились удары не только по деревьям, но и по бетонному основанию, что привело к его повреждению.

Ситуация переросла в конфликт. Автор видео попытался остановить работника, однако тот продолжил вырубку.

Жители считают, что действия были неправомерными и требуют вмешательства со стороны акимата и привлечения ответственных лиц к ответственности.

Lada.kz обратилась за комментарием в городскую администрацию.

