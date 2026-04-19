Цены на мясо под контролем: в Актау прошла проверка на рынке

Мониторинг цен на мясную продукцию и социально значимые продовольственные товары провели на одном из городских рынков, сообщает Lada.kz .

Мониторинг цен на рынке «Магаш». Фото Центра общественных коммуникаций

По данным Центра общественных коммуникаций, проверка прошла 18 апреля на рынке «Магаш» с участием руководителя управления предпринимательства и торговли Пикира Сансызбаева, а также главы областного департамента торговли и защиты прав потребителей Рауана Мухаева.

Основная цель мероприятия — контроль цен и недопущение превышения торговых надбавок на социально значимые товары.

По словам Рауана Мухаева, в ходе мониторинга предпринимателям разъясняют требования законодательства, согласно которым торговая надбавка не должна превышать 15%.

В случае выявления нарушений департамент составляет административные протоколы и применяет штрафные санкции. Все выявленные факты будут рассмотрены на заседании специальной комиссии при акимате.

В состав комиссии входят специалисты санитарной службы, ветеринарной инспекции и органов санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, проводится анализ всей цепочки поставок - от закупочных цен до конечной стоимости товара на прилавке.

Чиновники отмечают, что одной из причин роста цен может быть большое количество посредников. В связи с этим ведется работа по сокращению лишних звеньев и снижению необоснованных наценок.

Напомним, в Казахстане официально утвердили фиксированную цену на мясо.