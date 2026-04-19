Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 11:43

Цены на мясо под контролем: в Актау прошла проверка на рынке

Общество 0 5 362 Сергей Кораблев

Мониторинг цен на мясную продукцию и социально значимые продовольственные товары провели на одном из городских рынков, сообщает Lada.kz.

Мониторинг цен на рынке «Магаш». Фото Центра общественных коммуникаций
Мониторинг цен на рынке «Магаш». Фото Центра общественных коммуникаций

По данным Центра общественных коммуникаций, проверка прошла 18 апреля на рынке «Магаш» с участием руководителя управления предпринимательства и торговли Пикира Сансызбаева, а также главы областного департамента торговли и защиты прав потребителей Рауана Мухаева.

Основная цель мероприятия — контроль цен и недопущение превышения торговых надбавок на социально значимые товары.

По словам Рауана Мухаева, в ходе мониторинга предпринимателям разъясняют требования законодательства, согласно которым торговая надбавка не должна превышать 15%.

В случае выявления нарушений департамент составляет административные протоколы и применяет штрафные санкции. Все выявленные факты будут рассмотрены на заседании специальной комиссии при акимате.

В состав комиссии входят специалисты санитарной службы, ветеринарной инспекции и органов санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, проводится анализ всей цепочки поставок - от закупочных цен до конечной стоимости товара на прилавке.

Чиновники отмечают, что одной из причин роста цен может быть большое количество посредников. В связи с этим ведется работа по сокращению лишних звеньев и снижению необоснованных наценок.

Напомним, в Казахстане официально утвердили фиксированную цену на мясо.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь