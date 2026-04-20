«Вот это находка!»: жительница Актау поделилась эмоциями от встречи с махаоном

Необычная встреча в степи Мангистау вызвала бурю эмоций у жительницы Актау. Видео с яркой бабочкой она сопроводила коротким, но очень живым описанием, передает Lada.kz .

Фото Алены Павленко / @allonsy_alyonko / Instagram

Видео с необычной для дизайна бабочкой набрало тысячи просмотров, а эмоциональная надпись к посту добавила яркости в общую картину.

Я просто оставлю эти эмоции здесь. Это махаон. Казалось бы, пустыня и пустыня. А тут тебе грибы и яркие жители, - подписала автор видео в социальных сетях.

Корреспондент Lada.kz связалась с Аленой Павленко. Свою необычную находку она обнаружила в районе Дунги, вдоль дороги от 43 километра и села Таучик.Как оказалось, девушка завсегдатай в сфере путешествий по региону и говорит, что Мангистауская область не перестает ее удивлять.

Люблю наш край. С раннего детства родители устраивали поездки по достопримечательностям и святым местам. Мы часто выезжали с ночёвкой на море, ловили креветок, наслаждались просторами и невероятными видами. Именно родители заложили в меня любовь и уважение к природе, к каждой букашке на этой планете. И к путешествиям, конечно, - рассказывает жительница Актау.

Со временем эта любовь только усилилась. Освоив вождение, она начала самостоятельно исследовать регион.

Как только освоилась за рулём, начала строить себе маршруты по области и любоваться неповторимыми видами: равнины, впадины, холмы, окаменелости, жучки, паучки, бабочки, маки, тюльпаны... По сей день открытия не заканчиваются – всегда встречаю на выездах что-то новое и невероятное, - говорит Алена Павленко.

Поездки в степь для неё – не просто хобби, а способ восстановиться.

«Меня вдохновляет природа, я езжу в степь, чтобы разгрузить голову, напитаться энергией нашего края. Передаю это и своим детям теперь».

Особое место в её воспоминаниях занимает и грибной сезон.

«Грибной сезон – отличный повод вырваться из быта и рутины. Лично для меня это ещё и связь с папой, он научил меня охоте. Его уже лет восемь нет с нами».

В завершении Алена Павленко обратилась ко всем жителям региона с простым, но важным посылом:

«Хочется сказать каждому – уважайте и цените свою родную землю! Все мы живём на одном шарике, давайте беречь свой дом. Убирать за собой мусор, сдавать на переработку пластик, не убивать красоты степи и бережно относиться к её жителям. Мы с природой одно целое. Пусть у нас будет красиво благодаря нам же ».

Справочно

Махаон – одна из самых известных и крупных бабочек Евразии. Её легко узнать по ярко-жёлтым крыльям с чёрным узором и характерными «хвостиками».

Эта бабочка обитает в разных природных зонах, включая степи, и считается индикатором экологически благополучной среды. Несмотря на широкое распространение, в ряде регионов махаон занесён в Красные книги из-за сокращения численности.

Появление таких насекомых – ещё одно напоминание о том, насколько разнообразной и хрупкой остаётся природа Мангистауской области.