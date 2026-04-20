Из Актау по всему Казахстану: путешественница объедет страну на велосипеде

Старт был дан сегодня, 20 апреля. Бурлен Адилеткызы планирует объехать регионы страны на велосипеде, останавливаясь в областных центрах, чтобы познакомиться с природой и историческими местами, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

Это не первое большое путешествие Бурлен. В 2024 году, в возрасте 20 лет, она прошла пешком путь из китайского города Урумчи до Астаны. На это ей понадобилось 26 дней. Спустя два года она решила продолжить изучение страны – уже на велосипеде.

В первую очередь хочу лучше узнать свою страну. Также хочу показать потенциал женщин в спорте и представить Казахстан другим странам, - поделилась она.

Для старта путешествия Бурлен выбрала Мангистаускую область. По её словам, западный регион оказался наиболее удобным с точки зрения расстояния и маршрута.

Перед началом поездки она несколько дней провела в Актау: познакомилась с городом, прогулялась вдоль моря и подготовила велосипед к дороге. Город, по её признанию, произвёл на неё особое впечатление.

В планах путешественницы – посетить около 18 крупных городов Казахстана. Доехать до столицы она рассчитывает к Дню Астаны.

Бурлен отмечает, что в подобных поездках не обходится без трудностей. Ранее ей уже приходилось сталкиваться с сильным ветром, жарой и неблагоприятной погодой. Бывали и поломки велосипеда.

Тем не менее она уверена: такие испытания – часть любого большого пути.

По дороге девушка намерена заезжать в сёла, общаться с местными жителями и ближе знакомиться с жизнью регионов. Ход путешествия она планирует снимать на видео и делиться им в социальных сетях.

Перед стартом мать проводила её в путь с благословением.