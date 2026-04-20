20.04.2026

Из Актау по всему Казахстану: путешественница объедет страну на велосипеде

Общество 0 2 893 Наталья Вронская

Старт был дан сегодня, 20 апреля. Бурлен Адилеткызы планирует объехать регионы страны на велосипеде, останавливаясь в областных центрах, чтобы познакомиться с природой и историческими местами, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Это не первое большое путешествие Бурлен. В 2024 году, в возрасте 20 лет, она прошла пешком путь из китайского города Урумчи до Астаны. На это ей понадобилось 26 дней. Спустя два года она решила продолжить изучение страны – уже на велосипеде.

В первую очередь хочу лучше узнать свою страну. Также хочу показать потенциал женщин в спорте и представить Казахстан другим странам, - поделилась она.

Для старта путешествия Бурлен выбрала Мангистаускую область. По её словам, западный регион оказался наиболее удобным с точки зрения расстояния и маршрута.

Перед началом поездки она несколько дней провела в Актау: познакомилась с городом, прогулялась вдоль моря и подготовила велосипед к дороге. Город, по её признанию, произвёл на неё особое впечатление.

В планах путешественницы – посетить около 18 крупных городов Казахстана. Доехать до столицы она рассчитывает к Дню Астаны.

Бурлен отмечает, что в подобных поездках не обходится без трудностей. Ранее ей уже приходилось сталкиваться с сильным ветром, жарой и неблагоприятной погодой. Бывали и поломки велосипеда.

Тем не менее она уверена: такие испытания – часть любого большого пути.

По дороге девушка намерена заезжать в сёла, общаться с местными жителями и ближе знакомиться с жизнью регионов. Ход путешествия она планирует снимать на видео и делиться им в социальных сетях.

Перед стартом мать проводила её в путь с благословением.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
Удачи на дорогах
20.04.2026, 13:52
axel070
Молодец! Я бы тоже, но "бы" мешает
20.04.2026, 09:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь