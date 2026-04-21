Названы причины вырубки деревьев в 4 микрорайоне Актау

После конфликта вокруг вырубки деревьев в 4 микрорайоне в руководстве обслуживающей дом организации объяснили причину своих действий, сообщает Lada.kz .

По словам руководителя ЖЭКа 4 микрораойна Рысбека Мергенова, с просьбой обрезать зеленые насаждения за домом №64 обратились сами жильцы.

По его словам, деревья сильно разрослись, из-за густой листвы территория стала плохо просматриваться.

В ночное время туда приходят посторонние и используют это место как туалет. Жители жалуются, что из-за запаха невозможно открывать окна, - пояснил он.

Напомним, вырубку деревьев пытались остановить жильцы этого же дома. Руководитель ЖЭКа покинул место после того, как началась видеосъемка.