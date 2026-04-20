Дождей не стало больше: «Казгидромет» развеял популярный миф о климате Мангистау

Общество 0 2 100 Наталья Вронская

Жителям региона нередко кажется, что осадков в регионе стало больше. Ливни, которые раньше воспринимались как редкость, сегодня вызывают бурные обсуждения в соцсетях и ощущение, что климат меняется прямо на глазах. Однако в мангистауском областном филиале РГП «Казгидромет» не согласились с такими заявлениями, передает Lada.kz.  

Фото автора. Дождь добавлен при помощи ИИ
Фото автора. Дождь добавлен при помощи ИИ

По информации специалистов, Мангистауская область по-прежнему остается одним из самых засушливых регионов страны. В среднем здесь выпадает всего 130-180 мм осадков в год – и эта цифра не растет, а, напротив, постепенно снижается.

Если сравнить два климатических периода – с 1961 по 1990 годы и с 1991 по 2020 годы, – становится очевидно: среднегодовое количество осадков уменьшилось со 142,6 мм до 125,6 мм. Причем тенденция сохраняется – ежегодное снижение составляет около 5,8 мм за десятилетие.

Наиболее засушливы весна и лето – те самые сезоны, когда дожди особенно важны для природы и сельского хозяйства. Весной осадков становится меньше примерно на 3,6 мм за 10 лет, летом – на 2,3 мм. Осенью также фиксируется снижение. И только зимой наблюдается незначительный рост – примерно на 1,3 мм за десятилетие.

При этом ощущение «участившихся дождей» у жителей вполне объяснимо. Специалисты отмечают: осадки становятся более неравномерными. Проще говоря, если раньше дождь шел понемногу, но чаще, то сейчас он может обрушиваться резко и интенсивно, создавая эффект «аномальной погоды».

Но куда более тревожная тенденция – это рост температуры. За последние десятилетия регион заметно потеплел. Если в период с 1961 по 1990 годы средняя температура составляла +11,8 °С, то в 1991-2020 годах – уже +12,8 °С. А в последние годы она выросла еще сильнее: с +12,9 °С в 2006-2015 годах до +13,7 °С в 2016-2025 годах.

Причем потепление происходит во все сезоны без исключения. Быстрее всего – летом, где температура растет со скоростью более 0,6 °С за десятилетие. Весной, осенью и зимой рост также стабилен.

Климат региона по-прежнему формируется под влиянием разных воздушных масс: зимой сюда приходят холодные потоки из Сибири, а летом – раскаленный воздух из пустынь Средней Азии и Ирана. В результате Мангистауская область сохраняет статус территории с резко континентальным и крайне засушливым климатом.

Таким образом, данные синоптиков опровергают распространенное мнение: дождей в регионе больше не стало. Напротив – их становится меньше. А вот жара, судя по цифрам, только набирает обороты.

