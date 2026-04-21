Понятно без слов: видео с полицейским, знающим язык жестов, покорило жителей Актау

В Сети набирает популярность видео, на котором патрульный полицейский на языке жестов общается с водителем, страдающим нарушением слуха. Пользователи отмечают внимательность и профессионализм сотрудника, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Как выяснилось, ситуация произошла на трассе Актау – Жетыбай во время оперативно-профилактического мероприятия.

Корреспонденту удалось связаться с героем видео – помощником дежурного роты патрульной полиции департамента полиции Мангистауской области, старшиной полиции Курбаниязом Демековым.

По его словам, он не ожидал, что обычный рабочий момент вызовет такой отклик в Сети.

Если честно, я не ожидал, что эта история попадёт в социальные сети – для нас это обычная работа. Мы ежедневно, днём и ночью, обеспечиваем дорожную безопасность, - рассказал он.

В тот день полицейские останавливали автомобили и общались с водителями, уточняя их состояние и при необходимости оказывая помощь.

Сейчас мы уделяем этому особое внимание, потому что Мангистауская область стала туристическим регионом, и у нас много гостей. Нам важно убедиться, что у всех всё в порядке, - отметил сотрудник.

Во время одной из остановок полицейский заметил, что водитель испытывает трудности с речью и начал общаться жестами.

Я представился и увидел, что ему сложно говорить. Тогда начал общаться с ним на языке жестов. Мы спокойно поговорили, я разъяснил отдельные требования ПДД, ответил на его вопросы, - поделился он.

По словам полицейского, водитель остался доволен и поблагодарил сотрудников за внимание и помощь.

Как отметил Курбанияз Демеков, сегодня сотрудников полиции обучают базовым навыкам жестового языка, чтобы они могли взаимодействовать с людьми с особыми потребностями. Также стражи порядка изучают английский язык для общения с иностранными туристами.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о военнослужащих, которые помогают устранять последствия подтопления в Жанаозене. Подробнее по ссылке.