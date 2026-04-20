Наводнение в Жанаозене: военнослужащие Нацгвардии помогают устранять последствия подтопления

Из-за обильных осадков в городе на ряде участков образовались скопления воды. К работам подключились бойцы воинской части 5548 регионального командования «Батыс», передает Lada.kz .

фото Нацгвардии РК

Всего задействовано более 50 военнослужащих срочной службы и спецтехника. Работы велись сразу на 25 участках. Гвардейцы откачивают воду и возводят защитные дамбы, чтобы не допустить дальнейшего подтопления.

По данным ведомства, благодаря оперативным действиям удалось стабилизировать ситуацию и снизить риски для жителей.

Горожане поблагодарили военнослужащих за помощь и быструю реакцию.

В Национальной гвардии отмечают, что их подразделения регулярно привлекаются к ликвидации последствий ЧС и оказывают помощь населению в сложных ситуациях.

Напомним, 15 апреля в Мангистауской области разыгралась непогода – регион накрыли сильный ветер и проливные дожди. Жители активно делились в социальных сетях видео и фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии.

После резкого ухудшения погодных условий зафиксирована гибель сельскохозяйственных животных и повреждения инфраструктуры в населённых пунктах. Сельчане записали видеообращение к властям с просьбой о помощи в ликвидации последствий сильной непогоды.

Власти задействовали дроны и спецслужбы для стабилизации ситуации.