В Актау отреставрируют монумент «Вечный огонь»

Жители Актау выражают обеспокоенность состоянием монумента «Вечный огонь», расположенном в 7 микрорайоне. По их словам, в некоторых местах он выглядит обветшалым, местами отвалилась плитка, потрескалась краска. Горожане обеспокоены тем, что объект не приводится в порядок, особенно в преддверии Дня Победы. Однако в городском акимате заверили, что ремонтные работы будут проведены до конца апреля, передает Lada.kz .

Внутри монумента отваливаются буквы, местами потрескалась и осыпалась краска, а на некоторых участках повреждена плитка. Неужели власти этого не видят и не собираются приводить его в порядок, ведь скоро День Победы, - пожаловалась жительница Актау.

В городском акимате заверили, что монумент будет отремонтирован.

Планируются реставрационные ремонтные работы. Текущий ремонт начнётся на этой неделе и будет завершён до конца апреля. Работы будет проводить подрядная организация ТОО «Алаш констракшн», - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, ранее жители Актау жаловались на внешний вид мемориала «Вечный огонь» в 7 микрорайоне. На конструкции появились тёмные пятна. В пресс-службе администрации тогда сообщили, что изменения внешнего вида были связаны с погодными условиями.

Реконструкция момумента «Вечный огонь» проводилась в 2024 году в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».