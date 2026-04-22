Необычный сотрудник: робот-официант появился в одном из ресторанов Актау

В одном из ресторанов, расположенных в 9А микрорайоне, теперь гостей обслуживает робот-официант, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
Основатель компании «Roboticss.kz» Ризалык Найманов рассказал о возможностях робота-официанта.
Робот-официант доставляет заказы гостям, убирает посуду и встречает посетителей. Однако наша цель – не только внедрение роботов в сферу обслуживания. Мы также стремимся развивать робототехнику в школах и университетах, знакомить детей с искусственным интеллектом с раннего возраста. Это важный шаг для подрастающего поколения в эпоху цифровых технологий, - отметил Ризалык Найманов.
Отмечается, что робот оснащён специальной программой, которая позволяет доставлять заказы посетителям и оптимизировать процесс обслуживания. Новшество направлено на внедрение цифровых технологий в сферу предпринимательства.
