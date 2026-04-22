Геологи Мангистау внедряют собственные проекты по цифровому мониторингу скважин

Геологи одного из нефтяных месторождений региона внедряют собственные проекты на производстве, направленные на повышение эффективности производственных процессов, передаёт Lada.kz .

Геолог нефтедобывающего цеха №3 АО «Каражанбасмунай» Абай Сугиров стал одним из инициаторов проекта по цифровому мониторингу скважин на производстве.

В компании рассказали, что в прошлом году он провел опытно-промышленные испытания своей разработки и успешно защитил ее в рамках программы «АЛЫП».

Суть проекта — оцифровка суточных показателей работы скважин — давления, температуры и других параметров через мобильные устройства и их передача на веб-платформу. Ранее данный процесс фиксировался вручную на бумаге, соответственно, информация геологам поступала с задержкой, что ограничивало скорость принятия решений. Проект проходил испытания в течение трех месяцев на одной из бригад компании. По их итогам на 18 скважинах были своевременно выявлены отклонения в работе. Реализация проекта наглядно демонстрирует, что переход к современным методам сбора и анализа данных открывает новые возможности для повышения эффективности и оптимизации затрат в нефтедобыче,- сообщили в компании.

Для справки: программа «АЛЫП» была запущена осенью 2024 года. В первый поток попали 63 участника из 13 дочерних компаний КМГ. Для обмена опытом 24 работника группы компаний КМГ были направлены в Японию, Азербайджан и Россию. Данная программа позволяет работникам по-новому взглянуть на производственные процессы и соответствовать современным требованиям.

Напомним, ранее сообщалось, что на месторождениях Жетыбай и Каламкас, по данным «КазМунайГаз», внедрили интеллектуальную систему TUMAR, которая с помощью искусственного интеллекта контролирует безопасность на производстве и предотвращает несчастные случаи.

Также сообщалось, что у месторождений в Мангистау появятся цифровые двойники.