18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 10:18

В Мангистау уменьшилось число случаев внутриутробной инфекции у детей

Общество 0 1 164 Гульмира Садырова

Врачи-эпидемиологи Мангистауской области отмечают снижение случаев внутриутробной инфекции. За три месяца текущего года среди новорожденных зарегистрировано восемь случаев внутриутробной инфекции, снижение на четыре случая. Об этом рассказала Жадыра Тилеубергенова, руководитель отдела контроля внутрибольничных инфекций регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По словам специалиста, в аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 12 случаев.

«Из зарегистрированных восьми случаев по два выявлены в Актау, Жанаозене и Мунайлинском районе. По одному случаю — в Тупкараганском и Каракиянском районах. Но это, как подчеркнула, не дает повода для успокоения — необходимо предпринимать превентивные меры: беременной женщине с первых полутора–двух месяцев необходимо быть под наблюдением врача, выявлять и лечить хронические и острые заболевания, правильно питаться, соблюдать режим, чаще бывать на свежем воздухе, своевременно лечить осложнения беременности, соблюдать гигиенические меры до и после рождения ребенка», — подчеркнула врач-эпидемиолог.

С ее слов, гнойно-септические инфекции новорожденных могут возникнуть в первые 30 дней жизни ребенка. Наиболее частой причиной является стафилококковая инфекция, а также нарушение ухода. Источниками инфекции являются острые и хронические очаги воспаления, текущие инфекции у матери, инфицированные родовые пути.

«В медицинских учреждениях нередко выявляются нарушения санитарно-эпидемиологического режима со стороны обслуживающего персонала. Тяжелым исходом инфицирования может стать сепсис. К основным признакам заболевания у новорожденных относятся позднее отпадение пупочного остатка, частая рвота, длительное сохранение желтухи новорожденных», — отметила врач-эпидемиолог.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь