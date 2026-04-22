В Мангистау уменьшилось число случаев внутриутробной инфекции у детей

Врачи-эпидемиологи Мангистауской области отмечают снижение случаев внутриутробной инфекции. За три месяца текущего года среди новорожденных зарегистрировано восемь случаев внутриутробной инфекции, снижение на четыре случая. Об этом рассказала Жадыра Тилеубергенова, руководитель отдела контроля внутрибольничных инфекций регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz .

По словам специалиста, в аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 12 случаев.

«Из зарегистрированных восьми случаев по два выявлены в Актау, Жанаозене и Мунайлинском районе. По одному случаю — в Тупкараганском и Каракиянском районах. Но это, как подчеркнула, не дает повода для успокоения — необходимо предпринимать превентивные меры: беременной женщине с первых полутора–двух месяцев необходимо быть под наблюдением врача, выявлять и лечить хронические и острые заболевания, правильно питаться, соблюдать режим, чаще бывать на свежем воздухе, своевременно лечить осложнения беременности, соблюдать гигиенические меры до и после рождения ребенка», — подчеркнула врач-эпидемиолог.

С ее слов, гнойно-септические инфекции новорожденных могут возникнуть в первые 30 дней жизни ребенка. Наиболее частой причиной является стафилококковая инфекция, а также нарушение ухода. Источниками инфекции являются острые и хронические очаги воспаления, текущие инфекции у матери, инфицированные родовые пути.