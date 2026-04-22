Онкологи Мангистау приглашают жителей на бесплатное обследование

В Мангистауском областном онкологическом Центре состоится День открытых дверей. Жители региона могут пройти бесплатное медицинское обследование, передает Lada.kz .

День открытых дверей состоится 25 апреля.

Бесплатный прием проведут онкологи Центра.

Отмечается, что основная цель мероприятия — профилактика онкологических заболеваний, их раннее выявление, а также повышение ответственности населения за собственное здоровье.

В этот день все жители смогут обратиться в Центр и бесплатно пройти обследование. Онкологи проведут бесплатные консультации, все медицинские осмотры также осуществляются на безвозмездной основе. Для прохождения достаточно иметь при себе только удостоверение личности, - сообщили в медицинском учреждении.

Прием пройдет в областном онкологическом центре в 1 микрорайоне, с 09:00 до 13:00 часов.