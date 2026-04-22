Онкологи Мангистау приглашают жителей на бесплатное обследование

В Мангистауском областном онкологическом Центре состоится День открытых дверей. Жители региона могут пройти бесплатное медицинское обследование, передает Lada.kz.
День открытых дверей состоится 25 апреля.
Бесплатный прием проведут онкологи Центра.
Отмечается, что основная цель мероприятия — профилактика онкологических заболеваний, их раннее выявление, а также повышение ответственности населения за собственное здоровье.
В этот день все жители смогут обратиться в Центр и бесплатно пройти обследование. Онкологи проведут бесплатные консультации, все медицинские осмотры также осуществляются на безвозмездной основе. Для прохождения достаточно иметь при себе только удостоверение личности, - сообщили в медицинском учреждении.
Прием пройдет в областном онкологическом центре в 1 микрорайоне, с 09:00 до 13:00 часов.
