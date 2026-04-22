В небе над Мангистау заметили светящиеся шарообразные объекты

Жители районов Мангистауской области сняли на видео объекты шарообразной формы, которые стремительно пронеслись по небу, после чего скрылись за горизонтом, передаёт Lada.kz .

Сегодня, 22 апреля, в социальных сетях жители районов области опубликовали видео, на котором видно, как по небу пронеслись несколько светящихся объектов, после чего они исчезли.

На одном из видео запечатлено, как школьники снимали происходящее на мобильный телефон из окна школы.

Пользователи сети предположили, что это могли быть кометы либо падающие звёзды.

Один из пользователей предположил, что на видео может быть зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. По его словам, он лично наблюдал подобное явление над морем и считает, что это может быть связано с проведением тренировочных пусков.

В ДЧС региона сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

В пресс-службе Актауского гарнизона заявили, что накануне никаких учений не проводилось.

Напомним, в 2024 году жители Актау сняли на видео необычное явление в небе, которое получило название «космическая медуза». Позднее стало известно, что с полигона Капустин Яр был осуществлён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.