Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.04.2026, 15:21

В небе над Мангистау заметили светящиеся шарообразные объекты

Общество Лиана Рязанцева

Жители районов Мангистауской области сняли на видео  объекты шарообразной формы, которые стремительно пронеслись по небу, после чего скрылись за горизонтом, передаёт Lada.kz.

 

Кадр видео
Кадр видео

Сегодня, 22 апреля, в социальных сетях жители районов области опубликовали видео, на котором видно, как по небу пронеслись несколько светящихся объектов, после чего они исчезли.

На одном из видео запечатлено, как школьники снимали происходящее на мобильный телефон из окна школы.

Пользователи сети предположили, что это могли быть кометы либо падающие звёзды.

Один из пользователей предположил, что на видео может быть зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. По его словам, он лично наблюдал подобное явление над морем и считает, что это может быть связано с проведением тренировочных пусков.

В ДЧС региона сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

В пресс-службе Актауского гарнизона заявили, что накануне никаких учений не проводилось.

Напомним, в 2024 году жители Актау сняли на видео необычное явление в небе, которое получило название «космическая медуза». Позднее стало известно, что с полигона Капустин Яр был осуществлён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь