В Актау в универсальной областной библиотеке состоится День открытых дверей

Ко Дню национальной книги жителей Актау приглашают на День открытых дверей в Мангистаускую областную универсальную библиотеку имени К. Сыдыкова, передаёт Lada.kz .

Завтра, 23 апреля, в День национальной книги горожан приглашают на мероприятия, которые пройдут в областной библиотеке.

В рамках мероприятия пройдут акция «Подари книгу библиотеке», книжная ярмарка, презентации новых книг, увлекательные игры, интеллектуальные конкурсы и квиз.

Начало мероприятий в 10:00. Вход бесплатный.

Мангистауская областная универсальная библиотека имени К. Сыдыкова расположена в 19А микрорайоне Актау.

Напомним, в 2022 году представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау. В подарок областной библиотеке была вручена 251 книга на пяти языках: казахском, русском, английском, хинди и арабском.