Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
22.04.2026, 17:22

«Народный бухгалтер» помогает предпринимателям в Актау освоить новый Налоговый кодекс

Общество | Лиана Рязанцева

Руководитель управления государственных доходов Актау Ербол Утеев рассказал о сути акции «Народный бухгалтер» и разъяснил, какую поддержку она оказывает предпринимателям, передаёт Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Ербол Утеев рассказал, что акция «Народный бухгалтер» запущена в Актау с 5 января и продлится до 30 июня.

Главная цель акции - поддержать предпринимателей в переходный период после введения нового Налогового кодекса. Мы переходим от преимущественно контрольной модели работы к сервисному сопровождению налогоплательщиков. «Народный бухгалтер» — первый практический шаг в этом направлении. Предприниматели, особенно индивидуальные и представители малого бизнеса, часто сталкиваются с вопросами по выбору оптимального налогового режима, переходному периоду, электронным счетам-фактурам, порогу НДС, постановке на учет и многим другим нюансам. Наша задача - дать понятные, практические разъяснения, чтобы бизнес вёл учет правильно и избегал ошибок, - рассказал он.

В ведомстве напомнили, что консультации проводятся два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00.

Мы выделили специальное место, обозначенное табличкой «Народный бухгалтер». К предпринимателям выходят квалифицированные специалисты - сотрудники управления и привлечённые эксперты из профессиональных бухгалтерских организаций. Формат преимущественно офлайн, чтобы люди могли прийти, задать вопросы лично и получить разъяснения «на пальцах». Это особенно важно для тех, кто не очень уверенно работает с цифровыми системами, - сказал Ербол Утеев.

Эксперт отметил, что наиболее часто предприниматели в городе обращаются с вопросами, касающимися выбора и смены специального налогового режима, применения налоговых льгот и вычетов, работы с электронными счетами-фактурами, порога по НДС и особенностей постановки и снятия с учета, а также разрешённых видов деятельности для самозанятых.

Многие интересуются практическими аспектами работы в информационных системах Комитета государственных доходов. Мы видим, что акция реально помогает повысить налоговую грамотность и наладить диалог между бизнесом и государством, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы предпринимателям, ещё не воспользовавшимся возможностью бесплатных консультаций, Ербол Утеев подчеркнул: «Не откладывайте!».

До 30 июня 2026 года у предпринимателей есть отличная возможность получить профессиональную помощь абсолютно бесплатно. Если есть конкретные вопросы по новому Налоговому кодексу — готовьтесь, берите с собой документы, чтобы специалисты могли дать максимально точный ответ, - заключил руководитель управления государственных доходов Актау.

Напомним, консультации проходят в Центре обслуживания клиентов УГД по адресу: Актау, 31Б микрорайон, здание №31.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь