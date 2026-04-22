«Народный бухгалтер» помогает предпринимателям в Актау освоить новый Налоговый кодекс

Ербол Утеев рассказал, что акция «Народный бухгалтер» запущена в Актау с 5 января и продлится до 30 июня.

Главная цель акции - поддержать предпринимателей в переходный период после введения нового Налогового кодекса. Мы переходим от преимущественно контрольной модели работы к сервисному сопровождению налогоплательщиков. «Народный бухгалтер» — первый практический шаг в этом направлении. Предприниматели, особенно индивидуальные и представители малого бизнеса, часто сталкиваются с вопросами по выбору оптимального налогового режима, переходному периоду, электронным счетам-фактурам, порогу НДС, постановке на учет и многим другим нюансам. Наша задача - дать понятные, практические разъяснения, чтобы бизнес вёл учет правильно и избегал ошибок, - рассказал он.

В ведомстве напомнили, что консультации проводятся два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00.

Мы выделили специальное место, обозначенное табличкой «Народный бухгалтер». К предпринимателям выходят квалифицированные специалисты - сотрудники управления и привлечённые эксперты из профессиональных бухгалтерских организаций. Формат преимущественно офлайн, чтобы люди могли прийти, задать вопросы лично и получить разъяснения «на пальцах». Это особенно важно для тех, кто не очень уверенно работает с цифровыми системами, - сказал Ербол Утеев.

Эксперт отметил, что наиболее часто предприниматели в городе обращаются с вопросами, касающимися выбора и смены специального налогового режима, применения налоговых льгот и вычетов, работы с электронными счетами-фактурами, порога по НДС и особенностей постановки и снятия с учета, а также разрешённых видов деятельности для самозанятых.

Многие интересуются практическими аспектами работы в информационных системах Комитета государственных доходов. Мы видим, что акция реально помогает повысить налоговую грамотность и наладить диалог между бизнесом и государством, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы предпринимателям, ещё не воспользовавшимся возможностью бесплатных консультаций, Ербол Утеев подчеркнул: «Не откладывайте!».

До 30 июня 2026 года у предпринимателей есть отличная возможность получить профессиональную помощь абсолютно бесплатно. Если есть конкретные вопросы по новому Налоговому кодексу — готовьтесь, берите с собой документы, чтобы специалисты могли дать максимально точный ответ, - заключил руководитель управления государственных доходов Актау.

Напомним, консультации проходят в Центре обслуживания клиентов УГД по адресу: Актау, 31Б микрорайон, здание №31.