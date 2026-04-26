На оформление Актау к майским праздникам власти потратят 30 млн тенге

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил конкурс на определение подрядчика, который займется оформлением областного центра к грядущим майским праздникам, передаёт Lada.kz .

Речь идет о трех праздниках – Дне единства народа Казахстана, Дне защитника Отечества и Дне Победы, которые празднуются 1, 7 и 9 мая соответственно. На мероприятия власти готовы потратить 30 миллионов тенге.

Как следует из технической спецификации к лоту, опубликованному на сайте государственных закупок, оригинального оформления города ждать не стоит.

Так, будущей подрядной организации необходимо будет поставить 16 брендмауэров, изготовить и разместить 180 баннеров на билбордах, 36 баннерных перетяжек, 30 корзин с флагами на каждый праздник (общее количество тематических флагов – 5 040), отдельно государственный флаг РК, попутно отремонтировать 104 уже имеющихся флагштока, а также создать тематические видеоролики для LED-экранов.

В вышеназванную сумму входят как монтаж, так и демонтаж конструкций. Большая их часть будет располагаться вдоль центральных улиц города.

Конкурс был объявлен 23 апреля, его завершение намечено на 27 апреля.

Уделяя внимание датам проведения конкурса, возникает закономерный вопрос: успеет ли подрядчик после завершения конкурсных процедур приступить к украшению областного центра ко Дню единства народа Казахстана, который уже не за горами.