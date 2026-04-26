Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море

Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.04.2026, 09:04

На оформление Актау к майским праздникам власти потратят 30 млн тенге

Общество 0 994 Алия Шарипова

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил конкурс на определение подрядчика, который займется оформлением областного центра к грядущим майским праздникам, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: архив Lada.kz
Иллюстративное фото: архив Lada.kz

Речь идет о трех праздниках – Дне единства народа Казахстана, Дне защитника Отечества и Дне Победы, которые празднуются 1, 7 и 9 мая соответственно. На мероприятия власти готовы потратить 30 миллионов тенге.

Как следует из технической спецификации к лоту, опубликованному на сайте государственных закупок, оригинального оформления города ждать не стоит.

Так, будущей подрядной организации необходимо будет поставить 16 брендмауэров, изготовить и разместить 180 баннеров на билбордах, 36 баннерных перетяжек, 30 корзин с флагами на каждый праздник (общее количество тематических флагов – 5 040), отдельно государственный флаг РК, попутно отремонтировать 104 уже имеющихся флагштока, а также создать тематические видеоролики для LED-экранов.

В вышеназванную сумму входят как монтаж, так и демонтаж конструкций. Большая их часть будет располагаться вдоль центральных улиц города.

Конкурс был объявлен 23 апреля, его завершение намечено на 27 апреля.

От автора

Уделяя внимание датам проведения конкурса, возникает закономерный вопрос: успеет ли подрядчик после завершения конкурсных процедур приступить к украшению областного центра ко Дню единства народа Казахстана, который уже не за горами.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Судя по всему, на конкурсе победит нужная компания, которая уже всё изготовила
26.04.2026, 13:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь