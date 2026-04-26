В Актау возобновлено расследование по факту смерти Маржан Султангалиевой

Фото предоставлено родными Маржан С.

Прокуратура города Актау отменила постановление следователя УП Актау о прекращении уголовного дела по факту смерти Маржан Султангалиевой и дала ряд поручений следствию для обеспечения всестороннего расследования. Об этом сообщила Ажар Картбай, представитель потерпевшей стороны, член Палаты юридических консультантов Мангистауской области.

Напомним, 1 января в одной из квартир Актау нашли тело девушки. В полиции заявили, что это суицид. Родные погибшей уверены, что она не могла добровольно уйти из жизни. Мать девушки рассказала о том, что расследование, в том числе медицинские экспертизы, провели несвоевременно, и поспешили закрыть, не дав однозначные ответы на множество вопросов.