«Им закон не писан»: внедорожники разрушают «Тирамису» в Мангистау

Отдыхающие сняли на видео, как автомобили проезжают по хрупкому грунту урочища Кызылкуп, известного как «Тирамису». Местные жители возмущены и требуют привлечь нарушителей к ответственности, сообщает Lada.kz .

У подножия урочища Кызылкуп, более известного как «Тирамису», отдыхающие сняли видео, на котором несколько внедорожников передвигаются прямо по верхнему слою хрупкого грунта.

Подобные случаи, по словам автора видео, происходят не впервые. Люди отмечают, что такие действия наносят серьезный ущерб уникальному природному объекту.

«Вот так мы относимся к своей территории. Катаемся по “Тирамису” поверху, а потом говорим, что у нас все портят. Им закон не писан», - говорит автор видео.

Люди просят придать ситуации огласку и привлечь виновных к ответственности.

Корреспондент направил видеоматериалы в департамент полиции. Там сообщили, что по данному факту будут устанавливать личности нарушителей.

Напомним, за выброс мусора в урочище Кызылкуп полицейские наложили штраф на местного жителя.