На берегу Актау обнаружили ослабленного тюленя

У Скальной тропы неподалеку от яхт-клуба «Бриз» очевидцы заметили тюленя, который выбрался на сушу и долгое время не уходил в воду. Специалисты заявили, что такое поведение может свидетельствовать о серьезных проблемах, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Как рассказала местная жительница Елена, она заметила тюленя во время прогулки с собаками.

Первыми его увидели мои собаки - они испугались и начали лаять. Я подошла ближе, и он показался мне очень слабым и беззащитным, - поделилась она.

По словам женщины, она попыталась помочь животному, но тот отреагировал агрессивно.

Я хотела немного подвинуть его к воде, даже погладила, но он зашипел и показал зубы. Я испугалась и отошла, - рассказала она.

После этого тюлень немного продвинулся в сторону воды, но так и остался лежать на берегу.

Ситуацию прокомментировал директор регионального филиала Qazaq Balyk Данияр Акимжанов.

По его словам, судя по видео, животное, вероятно, сильно ослаблено.

В безвыходной ситуации тюлени могут выходить к людям, словно просят помощи. В норме они избегают таких мест и предпочитают находиться вдали от людей, - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что при встрече с тюленем нельзя приближаться к нему.

Даже если животное выглядит беззащитным, оно может быть переносчиком опасных заболеваний. При подобных случаях необходимо сообщать в рыбную инспекцию, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя или природный резерват для тюленей, - добавил специалист.

При наличии видимых травм следует обращаться в полицию по номеру 102.

Эксперт напомнил, что каспийский тюлень занесен в Красную книгу с 2020 года.

Напомним, несколько десятков туш тюленей обнаружили в ходе мониторинга на острове Кулалы в Каспийском море.