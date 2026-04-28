«На 50 человек один чайник»: роженицы в Актау сообщили о бытовых проблемах

Роженицы пожаловалась на условия в городском перинатальном центре в 26 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото предоставила одна из рожениц

По словам рожениц, в послеродовом отделении отсутствуют элементарные условия, которые, по их мнению, недопустимы для медицинского учреждения, где женщины восстанавливаются после родов.

«После родов нужен уход, хочется выпить горячий чай. Но в центре это невозможно. Раньше был термопот, сейчас остался один чайник, и тот работает через раз», - рассказала одна из женщин, ставшая мамой.

По словам рожениц, в отделении около 18 палат, в каждой из которых находятся по три пациентки. Таким образом, более 50 человек вынуждены пользоваться всего одним электрочайником.

«На такое количество женщин — один чайник. Это просто возмутительно», - отмечают женщины.

Корреспондент Lada.kz направлял запрос в управление здравоохранения Мангистауской области. На момент публикации ответа не поступило.

