Один чайник на 50 пациенток: в роддоме прокомментировали жалобы рожениц в Актау

В администрации Актауского городского перинатального центра, расположенного в 26 микрорайоне, прокомментировали жалобы пациенток на бытовые условия в послеродовом отделении, сообщает Lada.kz .

В администрации роддома пояснили, что причиной ситуации стала временная техническая неисправность оборудования.

Термопот в послеродовом отделении ранее временно не функционировал в связи с технической неисправностью. Неисправность устранена, термопот восстановлен и находится в рабочем состоянии, - сообщили в учреждении.

Также в медучреждении отметили, что принимают меры для улучшения бытовых условий пациенток.

Администрацией учреждения принимаются меры по обеспечению надлежащих бытовых условий для пациенток. Благодарим за обращение и приносим извинения за временные неудобства, - добавили в роддоме.

Напомним, ранее роженицы возмутились отсутствием элементарных условий в медучреждении. Более 50 женщин были вынуждены пользоваться всего одним электрочайником.