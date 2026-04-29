О погоде в мае рассказали синоптики Мангистау

По предоставленным данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается +20,3..+23,1°С, что выше нормы на 1-2° (норма: +18,2..+21,2°С).

В первой декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от +8..+13°С до +14..+19°С, днем от +20..+25°С до +28..+33°С, на западе области от +15°С до +23°С. Затем – потепление.

В начале второй декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +16..+21°С, днем до +32..+37°С, на западе региона до +22..+27°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до +9..+14°С, днем до +21..+26°С, на западе области до +17°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +14..+19°С, днем до +28..+33°С.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от +9..+14°С до +14..+19°С, днем от +21..+26°С до +28..+33°С. В конце декады ожидается резкое повышение температуры воздуха ночью до +18..+23°С, днем до +34..+39°С, на западе региона до +29°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 10-30 мм).

Дождь, гроза прогнозируются в начале и в конце первой, часто во второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в конце первой, в начале второй декадах. Пыльная буря ожидается в начале первой, в начале и в середине второй, в середине третьей декадах. Ветер скоростью до 15-20 м/с – в начале первой, второй, часто в третьей декадах, - проинформировали синоптики.

Как отметили в «Казгидромете», прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (± 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.