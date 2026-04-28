В Мангистау обещают отремонтировать более 500 км электросетей и подготовиться к отопительному сезону

В регионе продолжается плановая подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. В рамках этой работы проводится масштабная ремонтная кампания, направленная на обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения, передает Lada.kz со ссылкой на Комитет государственного энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК.

Как сообщили в ведомстве, на энергетических предприятиях области запланирован капитальный ремонт четырех котельных агрегатов и трех турбоагрегатов. На сегодня ремонт одного котла находится на завершающей стадии и вскоре он будет введен в штатный режим. Кроме того, уже полностью завершены четыре текущих ремонта, остальные работы ведутся по графику.

Особое внимание уделяется состоянию электросетей. В рамках подготовки планируется отремонтировать 537 километров линий электропередачи, а также две подстанции и 77 трансформаторных подстанций. Работы выполняются в соответствии с утвержденным планом.

В сфере теплоснабжения предусмотрен ремонт 11,4 километров тепловых сетей. В Актау уже проведены гидравлические испытания, сейчас ведется подготовка к следующему этапу.

Отмечается, что все мероприятия реализуются в установленные сроки. Ход подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле министерства энергетики Республики Казахстан, в том числе его территориального департамента по Мангистауской области.