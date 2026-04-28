40 тысяч машин «вне закона»: водители Актау просят Президента снизить стоимость легализации

В Актау порядка 200 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией записали обращение к Президенту. Они заявляют, что стоимость получения казахстанских номеров для ввезённых из-за рубежа машин остаётся слишком высокой и просят сделать её доступнее, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Жители собрались у здания областного филиала партии «Аманат», где их приняли депутаты маслихата и представители профильных органов. Несмотря на разъяснения, участники встречи выразили недовольство тем, что вопрос не решается уже около двух лет.

По словам автовладельцев, в последние годы жители региона активно завозили машины из-за границы, особенно из Грузии, из-за их доступности и качества. Сейчас, по их оценкам, в Мангистауской области насчитывается около 40 тысяч автомобилей с иностранными номерами. При этом, как утверждают водители, все таможенные процедуры они прошли законно.

Основная претензия – высокая стоимость первичной регистрации и утилизационного сбора. На сегодняшний день сумма утильсбора (в зависимости от объема двигателя легкового автомобиля) может варьироваться от 324 375 до 2 486 875 тенге. Большинство просто не может позволить себе оплатить подобные суммы. А без этого, говорят водители, они не могут оформить страховку. В результате, штраф за любое нарушение увеличивается вдвое. Так, превысив скорость, они обязаны оплатить отсутствие страховки.

«Транзитные» автовладельцы предлагают установить фиксированный платёж на уровне 50 (216 250 тенге, прим. автора) или 25 МРП (108 125 тенге. прим. автора), чтобы легализация транспорта стала доступной. По словам собравшихся автовладельцев, с транзитными номерами предложенные ими условия вполне выгодны государству.

Мы просим сделать первичную регистрацию доступной для населения – на уровне 50 ил 25 МРП. Пойдите к нам навстречу. Даже если взять 8 тысяч автомобилей и умножить на предложенную сумму, это даст серьёзные поступления в бюджет. Плюс ежегодные налоги, которые тоже будут расти. Мы не отказываемся платить – просим, чтобы это было доступно, - предложил один из жителей города Талгат Демегенов.

Другой участник встречи Азат Жайлау подчеркнул, что текущая система вызывает вопросы у автовладельцев:

«Деньги, которые платятся за утильсбор и первичную регистрацию, не поступают ни оператору РОП, ни «Жасыл Даму», ни правительству, ни государству, ни в бюджет. Поэтому это считается незаконным. Здесь речь о том, чтобы на автомобиль, который уже прошёл таможенное оформление, можно было получить казахстанский номер».

Также жители отметили, что с апреля 2024 года для таких автомобилей фактически отсутствует возможность оформить страхование, что создаёт дополнительные сложности. По их словам, при наличии страхования они готовы были бы нести ответственность и оплачивать штрафы.

Депутаты областного маслихата сообщили, что по итогам встречи намерены направить депутатский запрос в Мажилис Парламента РК.

Этот вопрос поднимается уже около двух лет. Наша задача – донести его до республиканского уровня и искать пути решения, - отметил депутат областного маслихата Нури Лазерулы.

Тем временем сами автовладельцы надеются, что на республиканском уровне будет принято разовое решение, которое позволит узаконить транспорт на более лояльных условиях.

Напомним, с 1 января в Казахстане действует новый тариф на утильсбор.