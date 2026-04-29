Юридическую помощь бесплатно окажут жителям Мангистау

Юристы, частные судебные исполнители и нотариусы бесплатно проконсультируют жителей Мангистауской области, передает Lada.kz.
Специалисты департамента юстиции Мангистауской области совместно с адвокатами, юридическими консультантами, частными судебными исполнителями и частными нотариусами бесплатно окажут юридическую помощь жителям региона.
Не упустите возможность прийти на акцию «Бесплатная юридическая помощь» и получить квалифицированную юридическую консультацию у специалистов, - говорится в сообщении департамента.
Акция пройдет завтра, 30 апреля, с 10:00 до 12:00 часов в Центре поддержки семьи «Жанұя», расположенном в 29 микрорайоне, здание №24.
К участию приглашаются все жители и гости региона.
Напомним, это не первая акция по бесплатному оказанию юридической помощи. Ранее юристы уже проводили бесплатные консультации для жителей Актау в ЦОНе.
