Юридическую помощь бесплатно окажут жителям Мангистау

Фото: Pixabay

Специалисты департамента юстиции Мангистауской области совместно с адвокатами, юридическими консультантами, частными судебными исполнителями и частными нотариусами бесплатно окажут юридическую помощь жителям региона.

Не упустите возможность прийти на акцию «Бесплатная юридическая помощь» и получить квалифицированную юридическую консультацию у специалистов, - говорится в сообщении департамента.

Акция пройдет завтра, 30 апреля, с 10:00 до 12:00 часов в Центре поддержки семьи «Жанұя», расположенном в 29 микрорайоне, здание №24.

К участию приглашаются все жители и гости региона.

Напомним, это не первая акция по бесплатному оказанию юридической помощи. Ранее юристы уже проводили бесплатные консультации для жителей Актау в ЦОНе.