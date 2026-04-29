Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
29.04.2026, 18:07

Как жителям Мангистау проверить задолженность по налогам

Общество 0 1 420 Лиана Рязанцева

В департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской рассказали, как населению можно быстро проверить задолженность по налогам, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay

В ДГД рассказали о нескольких способах проверки задолженности по налогам.

Самый быстрый способ (без регистрации):

  • перейдите на сайт kgd.gov.kz;
  • в разделе «Электронные сервисы» открыть вкладку «Помощь бизнесу»;
  • выбрать сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности»;
  • ввести ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать».

Удобные способы с авторизацией:

  • на сайте eGov.kz – услуга «Просмотр и оплата налоговой задолженности» (необходима авторизация);
  • в мобильном приложении e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) –  один из самых удобных вариантов для физических лиц;
  • в банковском приложении Kaspi.kz – раздел «Госуслуги» затем «Налоги» и далее «Долги по налогам».

Проверяйте задолженность регулярно, пеня начисляется каждый день. После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно и может занимать до 3-5 дней. Если долгов нет, то можете сохранить или распечатать справку, - порекомендовали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задолженность по транспортному налогу в регионе превысила два миллиарда тенге. В ведомстве предупредили, что при дальнейшем уклонении населения от уплаты будут применяться меры принудительного взыскания. При задолженности свыше 1 МРП должнику направляется налоговый приказ. Если в течение пяти рабочих дней долг не будет погашен, материалы передадут частным судебным исполнителям.

