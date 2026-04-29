Как жителям Мангистау проверить задолженность по налогам

В департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской рассказали, как населению можно быстро проверить задолженность по налогам, передает Lada.kz .

В ДГД рассказали о нескольких способах проверки задолженности по налогам.

Самый быстрый способ (без регистрации):

перейдите на сайт kgd.gov.kz;

в разделе «Электронные сервисы» открыть вкладку «Помощь бизнесу»;

выбрать сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности»;

ввести ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать».

Удобные способы с авторизацией:

на сайте eGov.kz – услуга «Просмотр и оплата налоговой задолженности» (необходима авторизация);

в мобильном приложении e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) – один из самых удобных вариантов для физических лиц;

в банковском приложении Kaspi.kz – раздел «Госуслуги» затем «Налоги» и далее «Долги по налогам».

Проверяйте задолженность регулярно, пеня начисляется каждый день. После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно и может занимать до 3-5 дней. Если долгов нет, то можете сохранить или распечатать справку, - порекомендовали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задолженность по транспортному налогу в регионе превысила два миллиарда тенге. В ведомстве предупредили, что при дальнейшем уклонении населения от уплаты будут применяться меры принудительного взыскания. При задолженности свыше 1 МРП должнику направляется налоговый приказ. Если в течение пяти рабочих дней долг не будет погашен, материалы передадут частным судебным исполнителям.