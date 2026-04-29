Жительница села Акжигит отметила 100-летний юбилей

В селе Акжигит Бейнеуского района проживает долгожительница Канторе Килыбаева, которой 26 апреля этого года исполнилось 100 лет, передает Lada.kz .

Фото предоставлено родственниками Канторе Килыбаевой

Канторе Килыбаева родилась 26 апреля 1926 года в селе Акжигит Бейнеуского района. За свою долгую жизнь она пережила немало трудных времен, сохранив силу духа, мудрость и любовь к семье.

Выйдя замуж, она посвятила себя семье и воспитанию детей. Канторе Килыбаева родила 12 детей, каждый из которых стал для неё опорой и гордостью.

Сегодня она счастливая бабушка 51 внука и 26 правнуков. Старшему из её детей уже 71 год. Несмотря на почтенный возраст, она остаётся главным хранителем семейных традиций и примером для молодого поколения.

Родные – дети, внуки и правнуки – тепло поздравили Канторе Килыбаеву со 100-летним юбилеем, пожелав ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия.