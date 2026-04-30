Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
30.04.2026, 10:22

Превышение цен и посредники: что выявила проверка рынков Актау

Общество 0 2 206 Ольга Максимова

Мангистауская область характеризуется крайне высокой зависимостью от импорта продовольствия – в регион импортирует более 80–86% всех потребляемых товаров, включая продукты питания, из других областей Казахстана и из-за рубежа. Это создает риски «утяжеления» цепочки поставок из-за излишних посредников и, как следствие, повышения цен на продукты. Об этом стало известно в ходе визита в регион вице-министра торговли и интеграции Айдара Абилдабекова, передаёт Lada.kz.

Фото Минторговли и интеграции РК
Фото Минторговли и интеграции РК

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, в Мангистау выявлены избыточные посреднические звенья в цепочках поставок. Установлены случаи совершения нескольких сделок в течение одного дня по одному и тому же товару. В результате ТОО «Товары и Сервис» признано непродуктивным посредником и исключено из цепочки. Это позволило одной из крупных торговых сетей Актау перейти на прямые закупки у оптового поставщика и снизить цены на картофель с 275 до 242 тенге и лук с 165 до 132 тенге.

Аналогичная схема выявлена в поставках овощной продукции через Asia Fruit Aktau и Asia Fruit Aktau KZ. После исключения посредника торговая сеть перешла на прямые закупки, что привело к снижению цен на картофель с 235 до 225 тенге и морковь с 264 до 205 тенге.

По словам Айдара Абилдабекова, региону необходимо усилить работу по выявлению посредников. Он отметил, что с начала года выявлено незначительное число посредников (всего 2), и эта статистика вызывает сомнения. При этом Мангистауская область остается одним из регионов, где основная доля продукции завозится импортерами и оптовиками из других регионов. Чиновник подчеркнул, что региональное руководство должно быть в первую очередь заинтересовано в системном, а не точечном выявлении посреднических схем.

начала года сумма штрафов за нарушение торговой надбавки в Казахстане составила более 53 млн тенге. Из них по Мангистауской области — 49 штрафов всего лишь на сумму 540 тыс. тенге.

За применение разных цен и отсутствие ценника вынесено 489 постановлений на сумму 18,4 млн тенге, в том числе в Мангистауской области — 36 постановлений на сумму более 1,1 млн тенге.

По количеству возбужденных административных производств Мангистауская область занимает 4-е место среди регионов.

В Мангистауской области выявлено 51 нарушение, из которых в 49 случаях зафиксировано превышение торговой надбавки с последующим составлением административных протоколов, а также выявлены и исключены 2 непродуктивных посредника из цепочек поставок.

Напомним, в Актау зафиксирован факт завышения цен на мясную продукцию на рынке «Мағаш». После вмешательства комиссии стоимость за килограмм снижена с 4500 до 3500 тенге.
 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь