В Актау во второй раз пытаются найти «смотрителя кладбища»

Акимату не удаётся найти подрядчика по содержанию трёх кладбищ. Конкурс на этот вид работ проводят уже второй раз, передаёт Lada.kz.
В первый раз конкурс был открыт 1 апреля, но позже получил статус «закупка не состоялась».
В этот раз прием заявок на конкурс «Захоронение безродно умерших граждан и текущее содержание мест захоронений» стартовал 28 апреля и продлится до 4 мая.
Сумма лота, как и прежде, составляет 15 445 258 тенге без учета НДС.
В обязанности подрядчика войдет текущее содержание старого и нового христианских кладбищ, мусульманского кладбища в районе Кошкар-ата общей площадью 59 гектаров.
«Охрана помещений по круглосуточному сменному графику. Ежедневное обеспечение порядка и чистоты на территории кладбища: уборка дорог, пешеходных дорожек, проходов между могилами и за ограждением кладбища в пределах 10 м, согласно санитарным правилам. Регулярный вывоз и захоронение мусора. Содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей. Оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии. Полив зелёных насаждений с апреля по октябрь. Заполнение ёмкостей водой на старом христианском кладбище. Завоз питьевой воды для заполнения ёмкостей на мусульманском кладбище. Своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ. Ремонт и окраска ограждения мусульманского кладбища Кошкар-ата: ремонт разрушенных опорных стенок ограждения, окраска опорных стенок и решеток ограждения и ворот два раза в год. Ремонт ограждения христианских кладбищ по мере необходимости для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию кладбищ», - перечисляет виды работ заказчик.
