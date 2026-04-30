Температура воды в Каспийском море
30.04.2026, 11:01

В Актау во второй раз пытаются найти «смотрителя кладбища»

Общество 0 2 045 Ольга Максимова

Акимату не удаётся найти подрядчика по содержанию трёх кладбищ. Конкурс на этот вид работ проводят уже второй раз, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В первый раз конкурс был открыт 1 апреля, но позже получил статус «закупка не состоялась».

В этот раз прием заявок на конкурс «Захоронение безродно умерших граждан и текущее содержание мест захоронений» стартовал 28 апреля и продлится до 4 мая.

Сумма лота, как и прежде, составляет 15 445 258 тенге без учета НДС.

В обязанности подрядчика войдет текущее содержание старого и нового христианских кладбищ, мусульманского кладбища в районе Кошкар-ата общей площадью 59 гектаров.

«Охрана помещений по круглосуточному сменному графику. Ежедневное обеспечение порядка и чистоты на территории кладбища: уборка дорог, пешеходных дорожек, проходов между могилами и за ограждением кладбища в пределах 10 м, согласно санитарным правилам. Регулярный вывоз и захоронение мусора. Содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей. Оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии. Полив зелёных насаждений с апреля по октябрь. Заполнение ёмкостей водой на старом христианском кладбище. Завоз питьевой воды для заполнения ёмкостей на мусульманском кладбище. Своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ. Ремонт и окраска ограждения мусульманского кладбища Кошкар-ата: ремонт разрушенных опорных стенок ограждения, окраска опорных стенок и решеток ограждения и ворот два раза в год. Ремонт ограждения христианских кладбищ по мере необходимости для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию кладбищ», - перечисляет виды работ заказчик.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь