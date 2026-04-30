В Актау во второй раз пытаются найти «смотрителя кладбища»

Акимату не удаётся найти подрядчика по содержанию трёх кладбищ. Конкурс на этот вид работ проводят уже второй раз, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В первый раз конкурс был открыт 1 апреля, но позже получил статус «закупка не состоялась».

В этот раз прием заявок на конкурс «Захоронение безродно умерших граждан и текущее содержание мест захоронений» стартовал 28 апреля и продлится до 4 мая.

Сумма лота, как и прежде, составляет 15 445 258 тенге без учета НДС.

В обязанности подрядчика войдет текущее содержание старого и нового христианских кладбищ, мусульманского кладбища в районе Кошкар-ата общей площадью 59 гектаров.