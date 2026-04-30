Как будут работать ЦОНы Мангистау в майские праздники

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период майских праздников 2026 года, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В дни празднования Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы — 1, 7 и 9 мая — все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.

2 и 11 мая - рабочие дни для дежурных центров обслуживания населения. В эти дни центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00, в специализированных ЦОНах приём заявлений осуществляется до 12:00, а готовые документы можно получить до 13:00.