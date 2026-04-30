С начала года в перинатальном центре Мангистау родилось 1 816 детей

За четыре месяца текущего года в Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ) родилось 1 816 живорождённых детей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года родов зарегистрировано на 616 меньше. Об этом сообщили в руководстве медицинской организации, передаёт Lada.kz.

С 1 января по 30 апреля текущего года в ОПЦ зафиксировано рождение 1 816 живорождённых детей (за четыре месяца 2025 года – 2 432).

«Больше родилось мальчиков – 948, девочек – 868. “Урожайным” на мальчиков был аналогичный период прошлого года – тогда их родилось 1 229. Девочек тоже было больше – на 335 малышек. В этом году родилась одна тройня, тогда как в прошлом году таких родов не было. В 2025 было 38 двоен, в этом – 33. Случаи критических состояний мам увеличились с девяти до 13. Число неонатальных операций снизилось с пяти до одной. Проведены две операции на глаза», – прокомментировали в руководстве ОПЦ.

С начала года приобретены два универсальных операционных стола, а также по пять единиц инкубаторов для новорождённых, неонатальных ламп и открытых реанимационных систем для новорождённых.