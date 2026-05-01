Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
01.05.2026, 13:56

«Нависшая угроза»: в Актау горожане бьют тревогу из-за наружных блоков кондиционеров

Общество 0 3 481 Наталья Вронская

Жители Актау всё чаще обращают внимание на потенциальную угрозу - наружные блоки сплит-систем, установленные на фасадах домов. В городе, где кондиционеры есть практически на каждом здании, люди опасаются, что плохо закреплённые конструкции могут в любой момент упасть, передаёт Lada.kz.

фото из соцсетей улучшено при помощи ИИ
фото из соцсетей улучшено при помощи ИИ

Особенно переживают родители: по их словам, с недавних пор отпускать детей на улицу стало тревожно.

«Раньше об этом не задумывалась, потом увидела в социальных сетях пару снимков с покосившимися блоками на фасадах и задумалась. Поднимаю голову – кондиционеры просто повсюду. Какой из них не закреплен – неизвестно. Честно, иногда страшно отпускать ребёнка гулять — мало ли что. Никто же не проверяет, в каком они состоянии», — рассказала жительница Актау.

Горожане отмечают, что за состоянием креплений практически никто не следит, а со временем конструкции могут изнашиваться.

В связи с этим редакция уточнила в полиции, какая ответственность предусмотрена в случае падения кондиционера. В ведомстве подтвердили: всё зависит от последствий.

«Если в результате падения сплит-системы человеку причинён вред здоровью, может быть начато досудебное расследование. Квалификация будет зависеть от тяжести последствий и обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Специалисты, в свою очередь, отмечают, что безопасность напрямую зависит от качества монтажа. Мастер по сплит-системам Урал Салимов поясняет: причин, по которым конструкция может оказаться ненадёжной, достаточно много.

По его словам, значение имеет всё - от материала стены (бетон, кирпич, пеноблок) до качества креплений и расходных материалов. Со временем кронштейны могут ржаветь и ломаться, а дополнительную опасность создают внешние факторы, например, повреждения при ремонте. При этом специалист обращает внимание на важную деталь:

«Если кондиционер установлен с использованием медных труб, даже при отрыве кронштейнов наружный блок, как правило, не падает сразу вниз — он может держаться на этих трубах до последнего. Но это не значит, что опасности нет».

Эксперт также отмечает, что в Актау в сезон наплыва установщиков нередко работают случайные бригады, которые выполняют монтаж «наспех» и без соблюдения всех требований.

«В сезон приезжает много мастеров из других городов — сделали работу и уехали. Потом найти их невозможно. А качество установки напрямую влияет на безопасность», - говорит он.

Отдельно специалист подчеркнул важность обслуживания внутренних блоков кондиционеров:

«Это уже другой вопрос, но не менее важный. Внутренние блоки обязательно нужно обслуживать ежегодно. Внутри скапливаются пыль, грязь, образуется грибок, размножаются бактерии. Из-за этого падает эффективность работы кондиционера. Люди, особенно аллергики, это сразу чувствуют, когда впервые включают его после перерыва».

По словам мастера, в условиях климата Мангистау сервис кондиционеров необходимо проводить перед каждым сезоном:

«Нужно полностью мыть, чистить и, по возможности, обеззараживать кондиционер специальными средствами. Это важно не только для техники, но и для здоровья».

Эксперты советуют не экономить на установке и обслуживании, обращаться к проверенным специалистам и своевременно проверять состояние оборудования. В противном случае риск может быть не только для техники, но и для жизни людей.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
лис, абсолютно согласен. Начали про одно, закончили про совершенно другое
01.05.2026, 18:32
fox1167
fox1167
заказная статья от кондёрщиков
01.05.2026, 11:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь