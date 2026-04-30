18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.04.2026, 18:41

Еще одну необычную птицу заметили в Актау

Ольга Максимова

Жительница областного центра сняла на видео необычную для местных широт птицу – иволгу. Ярко-жёлтое оперение пернатой привлекло к себе внимание: она сидела на ветке дерева, передаёт Lada.kz.

Скриншот из видео instagram.com/yekate__rina/

Адильбек Козыбаков, исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL» и зампред Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, рассказал, что птица не относится к редким видам, и её в Актау иногда можно встретить лишь весной и осенью.

«Это обыкновенная иволга. Гнездится в умеренных широтах. Питается в основном насекомыми и ягодами. Зимует в тропической полосе Азии и Африки. У нас встречается только на пролёте, то есть весной и осенью», - сказал Адильбек Козыбаков.

Фото с сайта inaturalist.org

Обыкновенная иволга (лат. Oriolus oriolus) — небольшая яркая птица, единственный представитель семейства иволговых, распространённый в умеренном климате Северного полушария. Гнездится в Европе и в Азии к востоку до Енисея. Шумная и подвижная, обычно держится в кроне деревьев, преимущественно лиственных, поэтому остаётся незаметной, несмотря на яркую окраску. Необщительна, встречается в одиночку либо парами. Самец отличителен: золотисто-жёлтый с чёрными крыльями и хвостом. Самки и молодые птицы в основном зеленовато-жёлтые с тонкими тёмными полосками на брюхе. Клюв довольно толстый, красновато-розовый. Питается гусеницами и другими насекомыми, а также ягодами. Мигрирует на дальние расстояния, зимует в тропиках Азии и Африки.

Напомним, вчера, 29 апреля, местные жители сняли на видео редкую для региона птицу - камышницу, которая спокойно разгуливала у жилого дома.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь