Еще одну необычную птицу заметили в Актау

Жительница областного центра сняла на видео необычную для местных широт птицу – иволгу. Ярко-жёлтое оперение пернатой привлекло к себе внимание: она сидела на ветке дерева, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео instagram.com/yekate__rina/

Адильбек Козыбаков, исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL» и зампред Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, рассказал, что птица не относится к редким видам, и её в Актау иногда можно встретить лишь весной и осенью.

«Это обыкновенная иволга. Гнездится в умеренных широтах. Питается в основном насекомыми и ягодами. Зимует в тропической полосе Азии и Африки. У нас встречается только на пролёте, то есть весной и осенью», - сказал Адильбек Козыбаков.

Фото с сайта inaturalist.org

Обыкновенная иволга (лат. Oriolus oriolus) — небольшая яркая птица, единственный представитель семейства иволговых, распространённый в умеренном климате Северного полушария. Гнездится в Европе и в Азии к востоку до Енисея. Шумная и подвижная, обычно держится в кроне деревьев, преимущественно лиственных, поэтому остаётся незаметной, несмотря на яркую окраску. Необщительна, встречается в одиночку либо парами. Самец отличителен: золотисто-жёлтый с чёрными крыльями и хвостом. Самки и молодые птицы в основном зеленовато-жёлтые с тонкими тёмными полосками на брюхе. Клюв довольно толстый, красновато-розовый. Питается гусеницами и другими насекомыми, а также ягодами. Мигрирует на дальние расстояния, зимует в тропиках Азии и Африки.

