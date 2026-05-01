18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.05.2026, 09:21

Какие народы живут в Мангистау?

Сергей Кораблев

В День единства народа Казахстана мы решили узнать, сколько представителей различных национальностей проживает в Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ
По официальным данным на 2026 год, предоставленным руководителем департамента Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам по Мангистауской области Алтыншаш Исламовой, в регионе проживает 819 824 человека, представляющих 53 национальности.

Основную часть населения составляют казахи - 750 181 человек. Также в области проживают русские (30 893), каракалпаки (8 380), азербайджанцы (6 411), узбеки (3 500), украинцы (3 065), лезгины (2 746), татары (2 492), корейцы (1 127), армяне (1 102), кыргызы (957), чеченцы (874), немцы (499), белорусы (413), туркмены (369), турки (313), уйгуры (311), грузины (310), удмурты (297), осетины (296), башкиры (266), ногайцы (220), ингуши (180), таджики (176), молдаване (168), кумыки (168), дунгане (129), чуваши (104), аварцы (99), табасараны (98), греки (89), даргинцы (76), поляки (74), мордва (69), болгары (60), лакцы (55), марийцы (47), литовцы (46), евреи (46), арабы (39), агулы (38), кабардинцы (33), рутульцы (33), калмыки (31), сербы (21), итальянцы (20), курды (19), гагаузы (19), латыши (14).

Кроме того, к категории «другие национальности» отнесены 2 214 человек, ещё 570 жителей не указали свою этническую принадлежность.

Наибольшее количество населения сосредоточено в Актау - 306 650 человек. В Жанаозене проживает 155 195 человек, в Мунайлинском районе - 174 163, в Бейнеуском - 72 009, в Каракиянском - 36 125, в Мангистауском - 34 087, а в Тупкараганском районе - 41 595 человек.

 

5
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
Удивительно что есть даже 20 итальянцев
02.05.2026, 03:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
