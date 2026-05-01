В Бейнеу запустили кирпичный завод

Предприятие рассчитано на выпуск до 2 млн кирпичей в год. На сегодня произведено 1,2 млн единиц продукции, которая поставляется как на местный рынок, так и в другие регионы страны. На заводе трудоустроены 12 человек.

С мая планируется запуск производства пескоблоков - до 180 тыс. в год. Это позволит создать ещё около 10 рабочих мест.

По данным акимата, запуск предприятия направлен на развитие строительной отрасли и поддержку местной экономики.

Ранее сообщалось о том, что швейцарская компания планирует построить комплекс по выращиванию осетровых рыб и производству икры.