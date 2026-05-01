В Бейнеу запустили кирпичный завод

В селе Бейнеу открылся новый кирпичный завод - филиал ТОО «Тогыс-Аралотын», передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.
Предприятие рассчитано на выпуск до 2 млн кирпичей в год. На сегодня произведено 1,2 млн единиц продукции, которая поставляется как на местный рынок, так и в другие регионы страны. На заводе трудоустроены 12 человек.
С мая планируется запуск производства пескоблоков - до 180 тыс. в год. Это позволит создать ещё около 10 рабочих мест.
По данным акимата, запуск предприятия направлен на развитие строительной отрасли и поддержку местной экономики.
Комментарии5 комментарий(ев)