Год прошел – результата ноль: жители Актау раскритиковали власти за бездействие

Жители 28 микрорайона снова подняли проблему удручающего состояния спортивной площадки и уличного освещения. Несмотря на обещания властей еще в прошлом году, ситуация за это время так и не изменилась, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 28 микрорайона

Еще в мае прошлого года жильцы дома №35 требовали восстановить спортплощадку и привести в порядок освещение. Однако проблема до сих пор не решена.

Уже целый год ничего не делается, несмотря на то, что все было сдано в эксплуатацию, - возмущаются жильцы дома №35.

По словам автора видео, уличные фонари не работают, многие плафоны повреждены или вовсе отсутствуют. Сама площадка также находится в неудовлетворительном состоянии.

Прошел год, а все осталось как было. Возникает вопрос: кто отвечает за содержание этих объектов, ведь он изначально создавался для комфортного отдыха и занятий спортом, также как и освещение, - говорит автор видео.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администрацию, где в отделе ЖКХ пообещали поручить подрядной организации полностью устранить данную проблему – восстановить спортивную площадку и фонарное освещение.

Напомним, жители просили чиновников обратить внимание на состояние аллеи в 28 микрорайоне. Власти пообещали провести восстановительные работы.