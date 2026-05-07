Жители Актау ответили, кто для них является настоящим защитником Отечества

В честь праздника корреспондент Lada.kz спросил у жителей Актау, кто, по их мнению, является настоящим защитником Отечества. Подробнее – в видео.
В ходе опроса выяснилось, что для горожан понятие защитника Отечества гораздо шире. Одни традиционно упомянули военнослужащих, другие же назвали своих отцов и братьев, как людей, которые всегда готовы оберегать свои семьи. Кроме того, жители Актау считают, что настоящий защитник Отечества – это человек, который любит и уважает свою страну, ее культуру и граждан.
Комментарии0 комментарий(ев)