18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 18:50

Синоптики рассказали, какой будет погода в Мангистау в праздничные выходные

Общество 0 787 Алия Шарипова

Специалисты мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz данные о погоде в ближайшие праздничные выходные.

Фото автора
Фото автора

Похожие новости

Завтра, 7 мая, ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре региона ожидается дождь, гроза, туман. Ветер западный скоростью 9-14 метров в секунду, днем на севере, в центре области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10..15, днем +21..26, на западе региона +17 градусов Цельсия.

Что касается Актау, то в городе в этот день прогнозируется переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза, туман. Ветер западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10..12, днем +17..19 градусов.

Восьмого мая на западе, севере, востоке области дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Температура воздуха ночью составит +11.16 градусов.

В Актау будет царить переменная облачность, днем возможны дождь, гроза. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10..12, днем +16..18 градусов.

Девятого мая на севере, востоке региона дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере региона туман. Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11..16 градусов, на западе области +8, днем +23..28 градуса, на западе области до +13..18 тепла.

В Актау ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11..13, днем +16..18 градусов.

6
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь