Синоптики рассказали, какой будет погода в Мангистау в праздничные выходные

Завтра, 7 мая, ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре региона ожидается дождь, гроза, туман. Ветер западный скоростью 9-14 метров в секунду, днем на севере, в центре области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10..15, днем +21..26, на западе региона +17 градусов Цельсия.

Что касается Актау, то в городе в этот день прогнозируется переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза, туман. Ветер западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10..12, днем +17..19 градусов.

Восьмого мая на западе, севере, востоке области дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Температура воздуха ночью составит +11.16 градусов.

В Актау будет царить переменная облачность, днем возможны дождь, гроза. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10..12, днем +16..18 градусов.

Девятого мая на севере, востоке региона дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере региона туман. Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11..16 градусов, на западе области +8, днем +23..28 градуса, на западе области до +13..18 тепла.

В Актау ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11..13, днем +16..18 градусов.