33 часа без остановки: моряк из Актау пробежал 200 километров в честь 7 мая

Фото предоставил руководитель пресс-службы Актауского гарнизона, майор Нурбол Шалабаев

Как рассказал руководитель пресс-службы Актауского гарнизона, майор Нурбол Шалабаев, маршрут ультрамарафона пролегал из Актау до поселка Кызылозен Тупкараганского района и обратно.

Командир отделения роты специальных подразделений войсковой части 29011 Военно-морских сил Казахстана главный старшина Ербол Калжанов пробежал 200 километров за 33 часа 21 минуту.

Как отмечается, ранее военнослужащий регулярно участвовал в городских и областных оздоровительных марафонах, однако на такую дистанцию решился впервые.

Спортом Ербол Калжанов занимается с детства. Сейчас физическая подготовка стала важной частью его службы. Особое внимание военнослужащий уделяет тренировкам на природе.

По словам главного старшины, климатические условия и рельеф побережья Каспийского моря идеально подходят для развития выносливости.

Для меня ультрамарафон – это прежде всего испытание собственных возможностей и силы духа. Считаю, что каждый военнослужащий должен постоянно работать над собой и совершенствоваться. Спорт помогает не только укреплять здоровье, но и закаляет характер, - отметил Ербол Калжанов.

В Военно-морских силах подчеркнули, что ультрамарафон стал примером высокой физической подготовки, выносливости и целеустремленности военнослужащего.

Напомним, 10 мая в Актау состоится весенний забег «Aktau Half-Marathon 2026».