Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
07.05.2026, 14:54

33 часа без остановки: моряк из Актау пробежал 200 километров в честь 7 мая

Сергей Кораблев

Главный старшина войсковой части 29011 Ербол Калжанов преодолел ультрамарафон длиной 200 километров, посвятив забег Дню защитника Отечества, сообщает Lada.kz.

 

Фото предоставил руководитель пресс-службы Актауского гарнизона, майор Нурбол Шалабаев

Как рассказал руководитель пресс-службы Актауского гарнизона, майор Нурбол Шалабаев, маршрут ультрамарафона пролегал из Актау до поселка Кызылозен Тупкараганского района и обратно.

Командир отделения роты специальных подразделений войсковой части 29011 Военно-морских сил Казахстана главный старшина Ербол Калжанов пробежал 200 километров за 33 часа 21 минуту.

Как отмечается, ранее военнослужащий регулярно участвовал в городских и областных оздоровительных марафонах, однако на такую дистанцию решился впервые.

Спортом Ербол Калжанов занимается с детства. Сейчас физическая подготовка стала важной частью его службы. Особое внимание военнослужащий уделяет тренировкам на природе.

По словам главного старшины, климатические условия и рельеф побережья Каспийского моря идеально подходят для развития выносливости.

Для меня ультрамарафон – это прежде всего испытание собственных возможностей и силы духа. Считаю, что каждый военнослужащий должен постоянно работать над собой и совершенствоваться. Спорт помогает не только укреплять здоровье, но и закаляет характер, - отметил Ербол Калжанов.

В Военно-морских силах подчеркнули, что ультрамарафон стал примером высокой физической подготовки, выносливости и целеустремленности военнослужащего.

Напомним, 10 мая в Актау состоится весенний забег «Aktau Half-Marathon 2026».

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь