До Каспия за 2,5 часа: из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Актау

По информации авиакомпании Red Wings, уже с 11 июня пассажиры смогут вылететь из аэропорта Кольцово в Актау.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на протяжении всего летнего сезона. По четвергам – вылет в 09:10 часов, по субботам – вылет в 06:10 часов по местному времени. Время в пути составит 2 часа 30 минут. На линии будет задействован российский региональный самолет Sukhoi Superjet 100.

Актау стал третьим городом Казахстана в полетной карте Red Wings из Екатеринбурга. Регулярное авиасообщение между уральской столицей и казахстанскими мегаполисами осуществляется с 2022 года. Пассажирам доступны также прямые перелеты в Астану и Алматы.

Авиакомпания позиционирует Актау как перспективную курортную точку на западе Казахстана, где туристам предлагают уникальное сочетание пляжного отдыха, природного и индустриального ландшафта.

Напомним, авиакомпания Red Wings уже запускала рейсы из Екатеринбурга в Актау летом 2022 года.